Niort, France

"Il y avait nécessité d'aménagements, c'est certain", reconnaît Alain Lecointe, délégué aux transports à la communauté d'agglomération de Niort. Le réseau de bus niortais a en effet été complètement refondé depuis la mise en place de la gratuité le 1er septembre dernier. Plus de trois mois après le début du nouveau système, des ajustements sont donc annoncés. Ils entreront en vigueur le 8 janvier 2018. "La correction est la conséquence du bilan que l'on a pu tirer de ces premiers mois, des échanges que l'on a pu avoir avec les entreprises et les acteurs locaux", précise Eric Le Roux.

Un réseau plus emprunté qu'avant. Depuis la mise en place de la gratuité, la fréquentation a augmenté de 20 à 25%, passant de 15 000 voyages/jour en moyenne à 20 000 aujourd'hui.

Ce qui change

Les changements se concentrent sur le tracé et le cadencement.

"Colonne vertébrale du réseau", d'après Eric Le Roux, c'est la ligne la plus utilisée. Elle a connu un véritable boom, passant de 2200 voyages/jour à 5200 avec des pointes à 7000. Elle va désormais relier, deux lieux stratégiques, la gare et l'hôpital (déjà desservis par les lignes 3 et 7). Un circuit express est créé en heure de pointe avec notamment l'utilisation d'un bus articulé entre la gare et le pôle universitaire, la Maif et la Smacl. Ligne 2. A Bessines, création d'un second terminus à Bois Chamaillard, en alternance avec Ebaupin pour éviter que les élèves aient à traverser l'avenue de La Rochelle.

Elle ira jusqu'au Pôle Atlantique pour développer les correspondances et passera désormais avenue de La Rochelle. Une navette sera expérimentée pour desservir Bessines pendant les heures creuses, en complément de la ligne 21. Lignes 20-21-22-26. Passage par l'hôpital avec désormais un terminus place de la Brèche.

Le nouveau réseau de bus à Niort à partir du 8 janvier 2018 - Tanlib

Les nouveaux plans et fiches horaires sont disponibles à partir du 13 décembre sur le site de Tanlib et à partir du 18 décembre en agence.