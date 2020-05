Bus Lio : les transports scolaires remis en circulation dès mardi

Les lignes régulières reprennent leurs circulations sur les horaires habituels à partir du lundi 11 mai. Néanmoins, quelques perturbations peuvent être à prévoir si la situation personnelle des conducteurs ne leur permet pas de prendre leur service. Pour connaitre le détail de la circulation des lignes régulières, rendez-vous sur l’info-trafic du site Mes trajets.

Quant aux transports scolaires, ils sont remis en circulation dès le mardi 12 mai pour les élèves de la maternelle et du primaire et dès le lundi 18 mai pour les collèges et les lycées.