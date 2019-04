Bus parisiens : ce qui va changer ce samedi

C'est une petite révolution pour les bus de la RATP : un nouveau réseau est mis en place ce 20 avril dans la capitale. Le plan n'avait presque pas changé depuis 70 ans. Dès ce samedi, 42 lignes voient leur itinéraire modifié, et 5 nouvelles sont créées. 4.000 arrêts de bus sont concernés.

Cinq nouvelles lignes sont créées ce 20 avril, comme la 59 entre Place d'Italie et Gare de Clamart.

Paris, Île-de-France, France

Une refonte sans précédent. La restructuration du réseau de bus à Paris en en proche banlieue annoncé en février dernier entre en application ce samedi 20 avril. Il a fallu trois ans de travail et de concertation pour redessiner une carte qui avait très peu bougé depuis 1950.

Moins de bus dans le centre, plus en périphérie

L'idée première est de rééquilibrer les dessertes entre l'hypercentre de Paris -où les doublons d'itinéraires étaient nombreux- et les quartiers périphériques, qui ont connu un fort accroissement de population ces dernières décennies. Autre objectif : mieux connecter la proche banlieue, grâce notamment à 5 nouvelles lignes. Enfin Ile-de-France Mobilités (IDFM) a décidé de renforcer l'offre de bus avec environ 13% de bus en plus. 700 conducteurs seront embauchés.

Les 42 lignes modifiées

20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 29

30 - 32 - 38 - 39

40 - 42 - 43 - 47 - 48

54 - 56 - 58

60 - 61 - 64 - 67

70 - 72 - 74 - 75 - 76

80 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88

91 - 92 - 93 - 94 - 96

201 - 215 - 325 - 350

Certaines de ces lignes sont simplement prolongées, comme la 72 dont le terminus Hôtel de Ville est déplacé à Gare de Lyon. D'autres voient leur tracé modifié, comme la 39 qui passait rue de Sèvres et prendra désormais la rue de Rennes.

Les 3 lignes supprimées

53 - 65 - 81

Les numéros disparaissent mais les itinéraires sont repris par d'autres lignes.

Les 5 lignes créées

25 Bibliothèque François Mitterrand <-> Vitry-Marguerite Duras

45 Concorde <-> Aubervilliers/St Denis

59 Gare de Clamart <-> Place d’Italie

71 Porte de la Villette <-> Bibliothèque François Mitterrand

77 Joinville-le-Pont <-> Gare de Lyon

La RATP a lancé une grande campagne d'information pour accompagner les usagers des bus. © Radio France - Nicolas Olivier

Comment s'informer

A la demande d'IDFM, la RATP a mis les moyens pour informer les voyageurs. Des milliers d'affiches dans les bus et aux arrêts, un site internet avec plan interactif, et surtout une présence massive sur le terrain : 10.000 agents seront mobilisés dès ce samedi et pendant 3 à 4 semaines pour accompagner les clients aux principaux arrêts de bus.