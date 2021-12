Bus perturbés : Amiens Métropole prépare un plan d'action pour février, les usagers et salariés en colère

Les usagers et les salariés de Keolis Amiens dénoncent des retards et des suppressions de bus de plus en plus récurrentes.

Des retards et des suppressions en pagaille sur le réseau de bus Ametis. Si vous prenez le bus dans Amiens et ses environs, vous avez sûrement remarqué ces grosses difficultés sur le réseau depuis plusieurs semaines. A commencer par les compteurs de temps, peu fidèles à la réalité : "Il y a écrit 15 minutes, puis on passe à une minute d'attente... avant que cela remonte à 15 ! Parfois, le bus est carrément supprimé, ou alors il est déjà passé", décrit Romain, un lycéen. "Les bus sont supprimés souvent à la dernière minute, témoigne Maurane. On ne peut même pas s'asseoir car les bus qui arrivent derrière sont pleins à craquer : je suis femme de ménage à domicile, ce n'est pas évident", explique cette Amiénoise, qui dit multiplier les retards à son travail. Beaucoup d'usagers affirment fréquemment finir par faire leur trajet à pieds : "Cela fait trois semaines que je rentre tous les soirs à pieds chez moi, à une demi-heure de la fac, témoigne une étudiante. L'été ça ne me dérangerait pas, mais l'hiver..."

Des véhicules vieillissants, en panne ou retardés en raison d'incidents

On connaît déjà les pannes sur les bus électriques Nemo, pour certains immobilisés à cause du froid l'hiver dernier. Ils sont d'ailleurs envoyés peu à peu pour réparation en Espagne - selon le syndicat Force Ouvrière, les deux revenus de réparation fonctionnent bien. "Il faut envoyer les 41 autres maintenant : mais quand ?" demande Mohamed Kaddouri, délégué du syndicat FO. Ce chauffeur de bus dénonce par ailleurs un "_parc de bus vieillissants : on roule avec des bus qui ont 15/16 ans_. Parfois, il nous manque des pièces pour réparer les véhicules : en ce moment, nous avons quatre bus à l'arrêt parce que nous n'avons pas encore reçu les pièces pour les réparer". Mohamed Kaddouri ajoute aussi les perturbations liées aux déviations, au vandalisme, aux agressions. Selon le syndicat, les radios dysfonctionnent dans les véhicules et empêchent parfois les chauffeurs de communiquer en cas de difficulté - ce qui retarde la circulation.

Un plan de renouvellement de la flotte présenté en février 2022

Du côté d'Amiens Métropole, on reconnaît les retards et suppressions, liés "à des pannes, à des actes de malveillance aussi", détaille Alain Gest. Alors pour plus de modernité, une partie des 140 bus vont être changés indique le président d'Amiens Métropole : "Nous préparons un plan sur cinq ans pour renouveler la flotte de bus. Nous sommes actuellement en réflexion sur le nombre de bus que cela va concerner, et le mode d'énergie utilisé - gaz, hydrogène ou électrique". Ce plan sera présenté par la Métropole le 4 février 2022.