Bus, tram, vélo, voiture : quels moyens de transports dans l'Eurométropole de Strasbourg d'ici cinq ans

500 millions d'euros pour "un bouquet de services de mobilités pour tous". Voilà le projet de l'Eurométropole de Strasbourg, qui place sa rentrée sous le signe d'une "Révolution des mobilités". L'objectif : c'est de sortir de l'ère du "tout-voiture" pour les 506 000 habitants des 33 communes de l'Eurométropole. Petit tour d'horizon des projets en cours et des alternatives qui seront proposées.

Le tram s'étendra au Nord et à l'Ouest

Trois projets d'extension du réseau de tram sont prévues dans les prochaines années. Il y a d'abord la création du tram Nord , qui doit relier la place de Haguenau à Bischheim. La fin de l'enquête publique est prévue pour 2024. Une autre extension est prévue vers le Parlement européen.

Autre projet, qui doit cette fois voir le jour d'ici fin 2025 : le tram F ira jusqu'à Wolfisheim. Huit stations supplémentaires sortiront de terre sur 4,5 kilomètres voie . Les élus espèrent une augmentation de 30% de la fréquentation, pour atteindre 50 000 passagers par jour au total sur cette ligne.

Ces nouvelles voies de tram seront longées par des pistes cyclables . Une piste bidirectionnelle sera notamment mise en place le long de la route des Romains vers l'Ouest, pour l'instant très dangereuse pour les cyclistes.

De nouvelles pistes cyclables à l'étude

Un projet de piste cyclable en site est à l'étude sur l’avenue de Colmar entre Illkirch et le centre-ville de Strasbourg. Un concertation est ouverte et doit se termine jusqu’au 30 septembre. En dehors de Strasbourg, une liaison Lampertheim-Pfulgriesheim a été inaugurée l'an passé, une autre entre Oberhausbergen et Stutzheim doit encore voir jour.

Une application pour le covoiturage

Alors que 93 % des trajets au sein L'Eurométropole se font par des gens seuls dans leur voiture, les élus veulent faire prendre le réflexe du partage de la voiture. Une application va être lancée pour permettre aux automobilistes de partager leur trajet. Un système de compensation sera mis en place pour les conducteurs qui partagent leur voiture. Des discussions sont encore en cours avec les communautés de commune proches de l'Eurométropole, car le système n'est intéressant que sur des longues distances.

Plus de bus, surtout sur les lignes les plus fréquentées

Le renforcement de l'offre de bus va se faire à plusieurs échelles. Les six lignes les plus fréquentées (vers Lingolsheim Alouettes, Vendenheim Gare, Pont Phario entre autres), seront rebaptisées "Chron'hop". Elles auront un cadencement semblable à celui des trams (toutes les 7 à 8 minutes). L'objectif est de ne pas avoir à regarder les horaires pour rejoindre un arrêt.

Sur les liaisons vers la deuxième couronne, l’offre de transport à la demande "Flex’hop" a été étendue en mars 2021. Le réseau de cars express doit également poursuivre son déploiement en complément du rail. La voie dédiée sur l'autoroute pour une liaison Wasselonne-Strasbourg en 40 minutes en bus est également très attendue pour désengorger les routes du Kochersberg.

Le REME, bientôt à plein régime ?

Enfin pour le train, c'est évidemment le REME, le "RER bas-rhinois" qui devait révolutionner le transport au quotidien. Après des débuts très difficiles l'an passé, il trouve son rythme de croisière selon l'Eurométropole (650 trains en plus par jour). Pas de date en revanche sur les 800 trains supplémentaires promis au lancement du projet.

Pour connecter les différents moyens de transports en commun entre eux, les 13 gares de l’Eurométropole vont se transformer en "pôles d’échanges multimodaux".