Bus, tramway, téléphérique : 57 millions d'euros d'aides de l'Etat pour Nice

Jean Castex annonce ce mercredi 6 octobre que l'Etat va débloquer une enveloppe de 57 millions d'euros pour développer les transports en commun sur Nice, Cagnes-sur-Mer et Saint Laurent du Var pour de nouveaux bus, tramway et le projet du téléphérique sur le Var.

C'est un bon coup de pouce de l'Etat pour développer des nouveaux bus, ligne de tramway et un téléphérique sur le secteur de Nice.

Le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement à Lille ce mercredi 6 octobre 2021 a annoncé des soutiens pour des projets de tramways ou bus à haut niveau de service. Et les alpes Maritimes devraient recevoir des aides pour quatre réalisations à venir.

Précisément : six millions et demi d'euros sont attribués pour réaliser une ligne de bus à haut niveau de service pour désengorger le boulevard Gambetta de Nice.

30 millions d'euros pour aider à la réalisation de la ligne de tramway T4 pour relier Nice à Cagnes-sur-Mer en 20 minutes dont le début des travaux est annoncé pour 2023.

18 millions et demi pour la future ligne T5 de tramway destinée à relier le quartier l'Ariane au centre de Nice.

Et 1 million et demi d'euros pour soutenir le projet de téléphérique entre Nice et Saint -Laurent du Var. Les cabines devraient traverser le fleuve Var en quelques minutes.

Au total l'Etat a décidé de débloquer au total une enveloppe de 900 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour 162 projets sur 95 collectivités. Les projets concernent essentiellement des transports collectifs en sites propres dont 25 tramways.