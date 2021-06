Bus, vélos, bateaux… cet été, le Grand Annecy veut diversifier ses mobilités.

Le Grand Annecy a présenté son plan de mobilité estivale avec pour objectif d’inciter touristes et habitants à laisser le plus possible « leur voiture en vacances ». Cet été, les offres de locations de vélos à assistance électrique, de déplacements en bateau ou en bus, seront renforcées.

Annecy et son lac attirent les touristes mais l’été circuler devient vite (et encore plus que d’habitude) une vraie galère. Après un été 2020 marqués par les embouteillages, le Grand Annecy espère fluidifier les déplacements. Pour cela, place à la diversification avec des navettes lacustres, des offres de locations de vélos à assistance électrique ou encore la reconduction des bus gratuits pour se rendre sur les plages, au Semnoz et à la Forclaz (cf ci-dessous). "C’est un immense défi", a expliqué ce vendredi Sandrine Dall’Aglio, vice-présidente du Grand Annecy. "Il faut associer l’ensemble des mobilités pour décharger la route de tous ceux qui peuvent se déplacer autrement et la laisser à ceux qui n’ont pas le choix. Il ne faut pas opposer les touristes et les habitants car pour que les premiers soient heureux chez nous il faut que les autres puissent continuer à travailler."

Location de vélos pour les petits déplacements

La grande nouveauté de l’été est le lancement de Vélonecy 60 min, un service de location de vélos à assistance électrique. Dix stations de locations ont été installées autour du lac avec un total de 200 vélos. La première heure de location coûte 1,50 euros avec un tarif qui augmente par la suite car le but n’est pas de faire de la concurrence aux loueurs de vélos. "Ce service s’adresse aux petits déplacements du quotidien, pour par exemple aller à la plage sans prendre sa voiture", explique une élue du Grand Annecy.

Toutes les infos sur les modes de déplacements estivaux sur le site mobil-ete.grandannecy.fr.