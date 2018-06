Buvilly, France

Deux poids lourds sont entrés en collision ce mercredi vers 14h à la sortie de Buvilly (Jura) . L'un des deux conducteurs, un Français, est décédé, l'autre est blessé gravement. Un camion transportait des bouteilles de gaz, mais pas de risque d'explosion selon la préfecture.

L'accident s'est produit en début d'après midi sur la RN 83 reliant Lons le Saunier à Besançon. Un choc entre un camion de bois et un camion chargé de bouteilles de gaz. Le camion qui transportait du bois se dirigeait vers Poligny, et avant un virage, il aperçoit une voiture à l'arrêt sur le bas côté. Un conducteur qui s'était arrêté pour uriner.

Le chauffeur du poids lourd se déporte sur sa gauche pour dépasser cette voiture, mais en face, un autre camion chargé de bouteilles de gaz arrive. D'après le maire de la commune, il n'y avait pas de traces de freinage sur la route. Le conducteur français est décédé, le chauffeur du camion espagnol est gravement blessé et transporté par hélicoptère à l'hopital de Besançon. Ses jours ne seraient pas en danger.

Un camion transportait des bouteilles de gaz

Le risque d'explosion des bouteilles de gaz lui a rapidement été évacué dans l'après midi par la préfecture, les bonbonnes n'ayant pas été endommagées dans l'accident.

La DIREST indique que la RN 83 est coupée dans les deux sens au moins jusqu'à 21h ce mercredi, et qu'une déviation est mise en place dans le sens Lons-Besançon, via la RD 905 et Mont-sous-Vaudrey, et dans le sens Besançon-Lons via la RD 472 et Mouchard.