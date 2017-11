Buxerolles à 30 km/h : une partie des habitants s'y oppose

La limitation de vitesse va passer à 30 km/h le 30 novembre prochain. Toutes les rues ne seront pas concernées mais c'est le cas de la majorité de celles du centre de la commune. Et ça ne fait pas plaisir à tous les habitants.

Dans Buxerolles, beaucoup de rues sont déjà limitées à 30 km/h. Mais la mairie veut aller encore plus loin : la vitesse va être réduite dans la grande majorité des rues du centre-ville. Seuls certains grands axes resteront à 50 voire 70 km/h, comme la rue de la Vincenderie, la rue des deux communes ou encore la rue du Planty.

Ce choix de la mairie s'explique par plusieurs raisons : faciliter la circulation des vélos ; respecter davantage l'environnement ; améliorer la sécurité. "A 50 km/h, il faut 27 mètres pour s'arrêter, contre 13 à 30 km/h, rappelle Marie-Christine Marciniak, adjointe au maire, déléguée au développement durable. Un de nos objectifs c'est que tout le monde se sente à sa place : piéton, cycliste, automobiliste."

38 secondes de plus pour traverser Buxerolles

L'adjointe au maire ne pense pas qu'il y aura de la crispation au volant : "Cela bouscule les habitudes en effet. Il suffira peut-être de partir quelques minutes plus tôt." D'ailleurs, la Ville a fait des tests et selon elle, pour traverser Buxerolles du Nord au Sud à 30 km/h, il faudra compter 38 secondes de plus qu'à 50 km/h.

"D'autant que la ville est courte, ajoute Marie-Christine Marciniak. Il n'y aura pas de grandes distances à faire à 30 km/h. Et pour ceux qui sont réellement pressés, ils pourront emprunter les axes qui restent à 50 ou 70 km/h."

Tags sur les affiches, grogne des opposants

Dans la ville, les panneaux "30 km/h" ont déjà été tagués. Une partie des habitants s'oppose à ce changement. Pour André par exemple, habitant de Buxerolles, cette limitation n'est pas la meilleure solution : les automobilistes ne vont pas la respecter : "Il y a trop d'indiscipline."

Je suis d'accord pour certains endroits mais toute la commune c'est pas possible. Certaines routes, à 50 km/h, c'est déjà pas vite alors à 30... on va pas avancer !" - Dominique, habitante de Buxerolles

C'est la même chose pour Rachel et Dominique, que cette décision va quelque peu agacer au volant : "Je suis d'accord pour certains endroits mais toute la commune c'est pas possible. Certaines routes, à 50 km/h, c'est déjà pas vite alors à 30... on va pas avancer !"

Gérald Blanchard est conseiller municipal de droite. Il est d'accord pour améliorer la sécurité mais pour lui : "Ce qui aurait été plus utile à mon sens, ça aurait été d'identifier les zones vraiment dangereuses et de les mettre à 30 km/h et de mettre des aménagements pour que ce 30 soit respecté."

D'autant qu'il n'est pas prévu de contrôles supplémentaires dans la ville.