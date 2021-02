C'est bientôt fini les pavés rue Carnot et Magenta à Poitiers

Les rues Carnot et Magenta de Poitiers vont changer. Des travaux ont commencé ce lundi 15 février pour dépaver le centre de ces deux rues. L'objectif est de mettre un nouveau revêtement, du béton désactivé. Une décision pour plus de sécurité et moins de coûts.

Les travaux pour dépaver la chaussée, pas les trottoirs des rues Carnot et Magenta à Poitiers ont débuté ce lundi 15 février. Le problème, c'est que les pavés sont trop glissants et qu'ils s'enfoncent dans le sol et cassent avec le passage des bus. Il faut les changer régulièrement et ça coûte cher. C'est une solution de sécurité et d'économie pour la mairie.

Dès le lundi matin, les ouvriers commencent déjà à retirer les pavés au milieu de la rue. Dès qu'il pleut ou qu'il fait froid et ils deviennent glissants. "Y'a eu un vélo qui m'a frôlé et qui est tombé à côté de moi et qui m'a fait fort peur", témoigne Jean-Guy, qui a déjà eu quelques frayeurs. Alors pour lui c'est une bonne idée, mais il aurait fallu aller plus loin et retirer les pavés des trottoirs aussi.

J'ai vu des livreurs qui se sont faits blessés, tombés avec leur vélo, leur moto." - Hamza, restaurateur.

Hamza a fait le même constat. Il est restaurateur dans la rue. "J'ai vu des livreurs qui se sont faits blessés, tombés avec leur vélo, leur moto. C'est une bonne idée de faire ça", raconte-t-il. Il regrette juste le calendrier. Il espère une réouverture prochaine de son restaurant et sa terrasse et craint que les travaux ne soient pas finis.

40 000 € de travaux par an

L'autre raison de ce nouveau revêtement, c'est pour baisser les coûts de la mairie. "On s'est aperçu que les bus écrasent les pavés des rues Magenta et Carnot, causant des travaux chaque année de l'ordre de 40 000 € et donc on ne pouvait pas continuer comme ça", explique Jean-Louis Fourcaud, l'élu en charge du dossier. C'est une opération coûteuse, 200 000 €, mais rentable sur le long terme d'après la mairie. Elle doit durer au maximum neuf semaines.