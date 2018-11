Un billet d'avion chez la compagnie low cost Ryanair coûte plus cher depuis ce 1er novembre. Pour pouvoir prendre sa valise de moins de 10 kilos avec soit en cabine, il faut désormais acheter un billet "passager prioritaire", 6 euros plus cher que l'offre standard.

Nantes, France

"Ryanair, c'est le bordel", souffle Patricia. Ce 31 octobre, à l'aéroport Nantes Atlantique, elle s'apprête à prendre un avion pour Séville. Tout ne se passe pas comme prévu. "On enregistrait nos bagages au stand Ryanair et on nous a appris que pour notre retour le semaine prochaine, on allait devoir payer pour mettre nos valises en cabine", assure-t-elle.

Coût : entre 6 et 25 euros

Depuis le 1er novembre, la compagnie irlandaise fait payer les petites valises en cabine. Le coût est variable. La première option est de choisir un billet "passager prioritaire", 6 euros plus cher que le tarif standard. Autrement, il faut enregistrer son bagage en soute : 8 euros lors de la réservation sur internet ou 20 euros sur place, au guichet.

Les passagers fréquents de l'aéroport de Nantes Atlantique sont concernés. Ryanair y possède six lignes vers des destinations européennes et compte en ouvrir trois autres en 2019.