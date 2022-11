"C'est de la criminalité routière" : en Dordogne, des mesures sur une route montrent des vitesses affolantes

Chaque matin, en sortant la voiture pour aller travailler, Liliane a la peur au ventre : "C'est Rock'n'roll. On est parfois bloqué pendant 10 minutes avant de pouvoir sortir en sécurité pour s'engager sur la route". Son mari montre du doigt le muret de la maison, enfoncé avec une grande trace noire : "Une remorque porte-véhicule a perdu une roue qui est venue se ficher dans le mur. On se dit que ce n'est pas impossible qu'on se retrouve un jour avec une voiture dans le salon".

Le couple habite à Annesse-et-Beaulieu le long de la départementale 3, qui relie Périgueux et Saint-Astier. Une grande ligne droite avant le bourg, une grande ligne droite après. Le conseil départemental a fait faire une étude au mois de septembre sur le tronçon qui part du bourg vers Saint-Astier, et les résultats sont édifiants : "D'habitude ils viennent nous voir en fin d'année, là, ils sont venus tout de suite, en me disant que 52% des véhicules qui passent sont en infraction", raconte le maire, Philippe Perperot.

"Un accident tous les 15 jours"

"Il est évident qu'un problème de vitesse excessive voire très excessive existe sur ce secteur", écrit en toutes lettres le rapport du conseil départemental. "La route est limitée à 70 km/h, beaucoup des véhicules en infraction sont à plus de 100 km/h, et une certains à plus de 130 km/h. Pour moi, c'est de la criminalité routière", abonde Philippe Perperot. L'étude montre que sur une semaine, la vitesse moyenne des 28740 véhicules enregistrés est de 88 km/h sur la portion à 70 et plus de 600 véhicules roulaient à une vitesse supérieure à 100 km/h.

Dans le bourg, il ne peut pas faire dix mètres sans qu'un riverain l'arrête pour se plaindre de la vitesse des voitures. Une pétition circule aussi depuis deux ans, parce que les accidents se multiplient : "Un tous les 15 jours depuis un mois de demi", assure le maire. Le dernier en date s'est produit pas plus tard que ce samedi 5 novembre, quand une moto et une camionnette qui s'engageait sur la départementale sont entrés en collision.

Le maire écrit au préfet pour demander plus de contrôles

Le trafic a beaucoup augmenté, jusqu'à 6000 véhicules par jour sur le tronçon vers Périgueux : "Depuis que Marsac a mis en place des équipements pour ralentir la circulation sur la 6089, les GPS des poids-lourds les font passer chez nous parce que c'est plus rapide. Mais la route n'est pas adaptée".

Le maire a déjà posé des panneaux clignotants aux passages piétons, un radar pédagogique va être installé, mais il n'a pas les moyens d'une grande commune : "Un ralentisseur, c'est 50 000 euros, un radar pédagogique, 15 000, on ne peut pas tout faire tout de suite". En attendant, le maire va écrire au préfet pour demander d'accentuer encore les contrôles de gendarmerie sur sa commune, même si le secteur est déjà bien identifié par les gendarmes de Saint-Astier.