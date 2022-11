C'est de nouveau un week-end sans train entre Orléans et Paris

On commence à en avoir l'habitude : à l'occasion de ce grand week-end du 11 novembre, SNCF Réseau va engager de nouveaux travaux de modernisation sur la ligne POLT, Paris/ Orléans/ Limoges/ Toulouse. Des travaux sont notamment prévus en gare de Fleury-Les-Aubrais, sur les voies entre Toury et Cercottes, en Beauce, ainsi qu'entre les Aubrais et Vierzon.

Conséquence de ces travaux, le trafic est totalement interrompu à partir de vendredi matin, à 10 heures. Il sera rétabli normalement vendredi après midi à partir de 16 heures. Des bus de substitution sont mis en place pour assurer la liaison. Mais attention, c'est uniquement sur réservation car le nombre de places est limitée. Un nouveau week-end sans train, entre Orléans et Paris, est déjà programmé le week-end du 26 et 27 novembre.

Des travaux aussi sur la ligne Orléans/ Tours

Des travaux sont aussi prévus ce week-end sur la ligne Orléans/Tours, dans le secteur de Blois. Ce chantier entraîne la suppression de quelques trains, entre samedi 12h et dimanche 12h. Il y a deux trains qui ne circulent pas ce samedi entre Blois et Orléans, et deux autres dans l'autre sens.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le site de la SNCF ou celui des Ter Centre.