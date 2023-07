"C'est dégoûtant", 1 Français sur 4 jette ses déchets par la fenêtre sur l'autoroute

Un Français sur quatre se débarrasse de ses déchets sur la route, des mégots ou des emballages jetés par la fenêtre. Chez les moins de 35 ans, ce sont même quatre jeunes sur dix qui ont cette fâcheuse habitude, d'après une étude que vient de publier Vinci Autoroutes.

ⓘ Publicité

En 20 minutes sur l'aire de repos des Coëvrons sur l'A81, Frédéric Combedazou, agent routier du centre Vinci Autoroutes de la Mayenne, a déjà dans son sac poubelle 5 kg de déchets : "Beaucoup d'emballages, des morceaux de plastique, des bouteilles en verre, quelques mégots, du carton, des petites bouteilles de jus de fruits", constate-t-il. Ça peut surprendre mais même sur les aires de repos, il y a de nombreux détritus laissés à même le sol. "Les gens mangent et laissent leurs déchets au pied des tables alors qu'il y a des poubelles à disposition pour les ordures ménagères, pour le tri carton-plastique et pour le verre. On a aussi des cendriers parce que les mégots, on en ramasse pas mal aussi."

"On ne mange pas dans la voiture tout simplement"

Frédéric Combedazou rassemble aussi les déchets sur le bord de l'autoroute. "On est obligé de s'arrêter et d'aller les récupérer à pied, sur les voies ou dans le terre-plein central." Jeter les déchets par le fenêtre, ce n'est pas le genre d'Elodie, une Nancéenne partie pour la Bretagne avec son mari et ses deux enfants. "Non, c'est dégoûtant, ça ne se fait pas", répond celle qui s'étonne même de voir ce type de comportement sur l'autoroute. "Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui jetaient leurs déchets par la fenêtre. Ça m'a stupéfiée d'entendre ça à la radio", ajoute-t-elle. Elodie prévoit à chaque départ en vacances un sac poubelle ou un récipient qui va lui servir à garder ses déchets le temps du trajet en voiture.

De nombreux bacs pour le tri sont à la disposition des automobilistes sur les aires d'autoroute de l'A81 en Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

Certains ont même des solutions plus radicales pour éviter tout détritus. "On ne mange pas dans la voiture tout simplement. À la limite, on boit des liquides avec un bouchon, mais c'est tout et on s'arrête à des stations, ou alors directement à la maison pour dégager les déchets restants", explique Baptiste. Un groupe d'amis parisiens confient jeter eux encore parfois leurs déchets par la fenêtre. Le contraire n'est pourtant pas difficile, répond Frédéric Combedazou. "Quand on consomme dans son véhicule, le réflexe c'est de mettre ses déchets dans un sac poubelle et les jeter dans un bac à déchets, sur une aire de service, une aire d'autoroute ou à une gare de péage."