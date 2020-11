"C'est infernal", la dure vie des routiers pendant le reconfinement en Indre-et-Loire

Un soulagement. Voilà ce qu'a ressenti Thierry en voyant que 'le P'tit Marmition' était ouvert à la vente à emporter. Ce relais-routier à Saint-Jean-Saint-Germain, près de Loches, continue de servir des clients, comme lors du premier confinement, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements, loin de là.

Depuis le début de la semaine, c'est le premier que je trouve. On ne mange que des salades qu'on a dans la glacière. Mais au bout d'un moment, ce n'est plus possible quoi. Autrement, pour aller se doucher ou aux toilettes, rien !

Les prochains jours vont encore être compliqués pour ce routier qui fait des allers-retours chaque semaine entre le sud-ouest et la Normandie et cela pourrait avoir des conséquences sur la vie du pays. "On entend d'autres chauffeurs qui disent que si ça continue, ils vont arrêter. Bloquer, pas livrer."

De l'amélioration quand même par rapport au printemps

Serge se déplace aussi beaucoup chaque semaine, il s'occupe du service après-vente d'une grosse entreprise d'agroalimentaire. "Ça se passe quand même beaucoup mieux que lors du premier confinement. Les restaurateurs ont su s'adapter avec la vente à emporter. On a les numéros de téléphone, on appelle et on vient chercher, y'a pas de problème !"

Serge et son collègue autrichien dégustent un bon plat chaud © Radio France - Marcellin Robine

Ces quelques couverts chaque jour, cela permet de garder une petite activité pour les restaurants. "On peut au moins les accueillir dehors, leur servir un verre en attendant de préparer leur repas, se console Audrey Kayser, la co-gérante du P'tit Marmiton, ça permet aussi de garder un lien social, de discuter avec eux, de nous voir des gens, ça fait du bien."

Les autres routiers du département vont aussi mettre en place de la vente à emporter dans les prochains jours, pour que perdure la solidarité.