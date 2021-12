"C'est insupportable" : les riverains de la rocade de Chinon signent une pétition contre le bruit sur la D751

Ils sont passés du calme au bruit de la route, sans avoir déménagé. Les riverains de la déviation de Chinon, la D751, se plaignent des nuisances sonores liées à la circulation, depuis fin juin. En cause, un changement de revêtement de la chaussée effectué par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Près de 200 habitants de Chinon, Beaumont-en-Véron et Cinais ont signé une pétition.

Une route très fréquentée et un bruit "insoutenable"

Michel Nicolet s'est installé à Rochambeau-Village, un quartier de Chinon près du Leclerc, il y a 30 ans. "Je suis venu pour le silence." Mais depuis l'été, le calme a disparu. "Au début, j'ai cru que c'était l'agriculteur qui passait sa moissonneuse-batteuse. Sauf que c'était jour et nuit." Le retraité finit par se rendre compte que le bruit vient de la rocade, à 500 mètres de sa maison.

"C'est insoutenable", témoigne Alain Dubois, riverain et habitant de Rochambeau-Village, un quartier de Chinon, près de la D751. Copier

"Pour ceux qui ont le sommeil léger comme moi, je suis gêné. C'est une route très fréquentée, notamment par les poids-lourds. C'est insupportable", décrit-il. "C'est insoutenable, surtout l'été", abonde Alain Dubois, également habitant du même quartier. "Nous-mêmes, quand on roule dessus, on ne peut plus écouter la radio, ce n'est pas la peine, on ne s'entend pas".

Une chaussée refaite avec des gravillons

Le Chinonais préside aussi l'association de quartier Rochambeau-Village, à l'origine de la pétition. "Il faut que quelque chose soit fait". Le bruit vient en fait du changement de revêtement de la chaussée sur les six kilomètres de déviation. "On a refait la route avec des gravillons et du gravier. C'est ça qui fait vraiment beaucoup de bruit, lors du passage des voitures", explique-t-il.

Le texte de la pétition signée par près de 200 riverains de la D751, habitant Chinon, Beaumont-en-Véron et Cinais. © Radio France

Le niveau sonore atteint les 85 décibels en bord de route, d'après les mesures des riverains, soit le seuil de risque. "Les habitants n'ont pas été pris en compte", regrette Patrick Vallée, autre habitant et représentant du collectif auprès du Conseil départemental. "Ils n'ont pas à l'être", répond Patrick Michaud, vice-président en charge des infrastructures routières au département. "Les études d'impact ne concernent que les constructions de route, pas leur entretien".

Le Conseil départemental promet un aménagement

"Les choix faits à Chinon n'ont rien d'extraordinaire. Nous faisons les mêmes dans énormément de secteurs du département quand il faut entretenir des routes. Ça permet de garantir leur durée de vie, mais aussi la sécurité. Une granulométrie supérieure offre une meilleure adhérence", explique l'élu. Un argument qui ne convainc pas les riverains, qui mettent en avant la pollution engendrée par l'usure des pneus, à proximité d'une zone Natura 2000.

Le nouveau revêtement permet une meilleure adhérence pour les automobilistes, selon Patrick Michaud, vice-président chargé des infrastructures routières au Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Copier

Patrick Michaud assure comprendre la gêne des habitants. "Le bruit sera atténué au bout d'un an. Mais on va voir quels aménagements on peut faire à court-terme. On réfléchira également à un changement de procédé à long-terme", affirme-t-il.