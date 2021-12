"C'est inutile" : les Rétais peu enthousiastes face à l'installation de cinq radars tourelles

Cinq radars tourelles sur l'île de Ré, contre zéro auparavant. Cette mesure de l'Etat, approuvée par le département en 2017, devait entrer en vigueur dès septembre dernier. Il a fallu quelques semaines de plus, mais les premiers panneaux indiquant les contrôles de vitesse sont effectivement apparus ce mois de décembre. Une mesure oubliée de tous, qui déplaît aux Rétais... et créé des polémiques entre les élus.

"L'été, il y a trop de bouchons pour rouler vite !"

Dans les rues de Rivedoux-Plage, les Rétais sont perplexes. "C'est inutile", soupire Serge en haussant les épaules. "En hiver, je trouve que les gens respectent les contrôles de vitesse. Et l'été, il y a trop de bouchons pour rouler vite !" Un constat que fait aussi Marie : "On ne peut pas rouler vite en haute saison !" souligne-t-elle. A côté, Guy acquiesce : "Limiter la vitesse serait suffisant."

Certains sont plus hésitants, comme Elodie : "C'est vrai qu'il y a des coins dangereux, comme par exemple la route des Paradis... En fait, je pense qu'il faudrait plus cibler l'emplacement des radars." Les cinq devraient apparaître au bord de la D137. Mais il y a peu d'informations complémentaires sur la question : "On ne sait pas quand ils seront installés exactement", constate Patrice Raffarin, conseiller départemental et maire de Rivedoux-Plage. "J'ai découvert les panneaux comme tout le monde !" affirme-t-il.

L'arrivée des panneaux a en tout cas donné du grain à moudre aux polémiques. Patrice Raffarin se dit "injustement accusé" par certains élus "d'avoir imposé l'installation des radars tourelles, sans consultation." Il invoque une décision consultative favorable du département, rendue en 2017.