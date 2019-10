"C'est invivable avec les camions" : des habitants de La Châtre réclament toujours le contournement

La Châtre, France

À n'en pas douter, c'est un dossier qui sera incontournable pendant la campagne pour les élections municipales en mars 2020 : le contournement de La Châtre. Cela fait plus de 30 ans que le projet est à l'étude, maintes fois relancé pour être aussitôt remis au placard. Le but est de fluidifier la circulation et de permettre aux poids-lourds de ne pas traverser le centre-ville de La Châtre. Le passage des poids-lourd est devenu une vraie nuisance : bruit, pollution, insécurité routière...

Des nuisances très importantes

La maison de Pierre donne sur la rue Aristide Briand. "Entre 23 heures et 5 heures du matin, on est tranquille. Ça ne fait pas beaucoup", sourit cet habitant de 67 ans. Mais son sourire s'efface vite : "C'est intenable et invivable au quotidien. On vit portes closes et fenêtres fermées toute la journée. Même l'été, quand il fait une chaleur insupportable", dit-il.

L'association pour le contournement de La Châtre estime que 2 000 camions passent par le centre-ville de la commune chaque jour. Un chiffre très important. "Quand on prend maison par maison, c'est 400 maisons qui sont sur le trajet actuel des camions, pratiquement 1 000 habitants. On se demande comment c'est encore possible", explique Daniel Jarreau, membre de l'association. "Les camions passent à deux mètres des salles à manger et des trottoirs où il y a des élèves", ajoute-t-il. Enfin, c'est un non-sens écologique : "Un camion, en ville, il ralentit, il accélère donc il fait beaucoup plus de bruit et il pollue plus que sur une voie de contournement à 80 km/h."

Le tracé du contournement ferait passer les camions et voitures du côté de Montgivray. Là-bas aussi, les habitants s'organisent pour dénoncer ce tracé qui forcément leur amènerait des nuisances.

Pas d'impact sur les commerçants ?

À La Châtre, certains commerçants s'inquiètent du contournement. Ils craignent une réduction du passage et donc de la fréquentation de leur boutique. Mais pour l'association favorable au projet, il n'y aura pas d'impact. "C'est faux de dire que le contournement va pénaliser les commerçants", insiste Pierre Roux. "Ce ne sont pas les poids-lourd qui vont dans les commerces. Un contournement n'oblige pas les gens à ne pas aller en ville. S'ils veulent y aller, ils iront", ajoute-t-il.