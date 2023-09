"C'est l'enfer", les travaux sur le périphérique de Caen engendrent de gros embouteillages

Vous l'avez forcément remarqué, si vous avez l'habitude de vous rendre à Caen ou dans son agglomération, la circulation sur le périphérique est très difficile depuis la rentrée. Des travaux sont en cours, entre la Vallée des Jardins et le Viaduc de Calix. Prévus jusqu'au printemps 2024, ils doivent améliorer la circulation dans le secteur. Mais en attendant, cela ralentit le trafic, et excède les automobilistes.

Quotidien compliqué pour les taxis

"C'est terrible. Je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours des travaux sur le périphérique. En ce moment, on ne peut plus circuler carrément. Ça devient infernal dans le secteur du CHU. Donc, moi j'évite de venir, je vais de plus en plus vers Bayeux", explique Michel, retraité. La situation est similaire pour Corine, qui dit parfois "partir une heure en avance, pour être sûre d'emmener mon petit-fils à l'heure au football, alors qu'il n'y a que 12 kilomètres ! C'est énervant", lance-t-elle.

Les embouteillages, Romain connaît. Il est chauffeur de taxi à Caen depuis quatre ans, mais, depuis la rentrée, son quotidien de plus en plus compliqué. "Ça bouchonne régulièrement au niveau du plateau du CHU, de la Folie Couvrechef. Deux points stratégiques pour nous, car on emmène beaucoup de gens vers la gare ou l'aéroport depuis cet endroit. Certains clients ont même raté des trains ou des avions. Pour un trajet habituel de 20 minutes, maintenant on va compter une heure. Le matin et le soir. C'est l'enfer", témoigne ce chauffeur de taxi.

Pas spécialement d'augmentation du trafic

Certains automobilistes croisés par France Bleu Normandie disent avoir l'impression que le périphérique de Caen voit passer de plus en plus de voitures. Dans les chiffres, cela ne se confirme pas. "Depuis quelques années, le trafic se stabilise. L'année 2022 est quasiment équivalente à 2019, sauf sur l'échangeur du Bessin où cela augmente. En 2022, il y avait tout de même entre 82 000 et 84 000 passages de véhicules par jour sur le Viaduc de Calix, 58 000 au niveau de l'échangeur du Bessin et 63 000 au niveau d'Ifs", détaille Benoit Hauchecorne, responsable pour la Direction Interdépartementale des Routes du Nord-Ouest (DIRNO) du district Manche Calvados.

La DIRNO constate par ailleurs des embouteillages, notamment aux heures de pointe, depuis la rentrée sur le périphérique caennais. "Comme on est en période de travaux, on constate plus de bouchons qu'habituellement, notamment le matin. Enfin, ce sont surtout des ralentissements, parfois sur plusieurs kilomètres, mais les voitures sont rarement totalement à l'arrêt. Il faut tout de même rappeler que l'objectif principal de ces travaux est de fluidifier la circulation", poursuit-il.

Des travaux sont en cours sur le boulevard périphérique de Caen, au niveau de l'échangeur "Vallée des jardins". © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Le tramway, une solution ?

"Je partage le constat que c'est compliqué, notamment à cause des travaux en cours", pose Joël Bruneau, maire de Caen et président de Caen la Mer, invité de France Bleu Normandie ce jeudi 14 septembre . Interrogé au sujet de ces embouteillages sur le périphérique, Joël Bruneau assure que "c'est un sujet qui ne date pas d'hier. Parce que, malgré un certain nombre d'aménagements qui ont été réalisés, c'est un problème global, lié à un étalement urbain important. Auquel s'ajoute le fait que tout le monde converge vers le centre de l'agglomération entre 8h et 9h. C'est un problème qu'on a partout dans les grands centres urbains".

Face à ce constat, est-ce que l'extension du tramway peut être envisageable pour soulager la périphérie ? "Le tramway est un outil très utile et possible dans des lieux très concentrés, denses. On considère qu'il faut, au moins, 10 000 usagers potentiels autour de chaque point du tram. La vraie solution, c'est de travailler davantage sur différents pôles, renforcer par exemple des pôles comme Bretteville l'Orgueilleuse, Soliers, Bourguébus ou Ouistreham, pour ne pas avoir toujours des pérégrinations vers le centre de Caen", estime le président de Caen la Mer.