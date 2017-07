C'est la journée la plus chargée de l'année sur la RN 145 en Creuse

Ce samedi de chassé-croisé des vacances est aussi le plus chargé en circulation pour la Route Nationale 145, partie creusoise de la RCEA (Route Centre Europe Atlantique). On y attend près de deux fois plus de véhicule que d'habitude.

Pour Bison Futé, ce samedi 29 juillet sera noir sur les grands axes en direction du Sud. En Creuse aussi, la RN 145, qui traverse le département, sera très chargée. La Direction des routes du Centre Ouest (Dirco) y attend autour de 26.000 véhicules, contre moins 16.000 pour une journée normale.

Le trafic sera soutenu toute la journée, avec risque de bouchon ou de ralentissement à l'approche de l'échangeur de la Croisière, à Ouest du département. La RCEA voit circuler beaucoup de vacanciers venant de l'Est de la France et qui vont vers la côte Atlantique. Ils ont, avec la RN145, une alternative gratuite à l'autoroute A89, plus au sud, qui elle est payante.

Prudence et patience ce samedi sur la RN 145 © Radio France - Photo illustration

La Direction des routes du Centre Ouest s'attend à beaucoup d'interventions ce samedi. "On a beaucoup de panne liées aux pneumatiques", explique Gérard Peyrot, Responsable de l'exploitation de la RN145 à la Dirco, avec "des caravanes qui circulent une fois par an et des usagers qui oublient de faire la pression et un état des lieux des pneus".

"Je m'attends à récupérer quelques planches à voile sur la 145" - Gérard Peyrot, Responsable de l'exploitation de la RN145 à la Dirco

Gérard Peyrot s'inquiète aussi de la surcharge sur certains véhicules. Il s'attend à "récupérer quelques planches à voile ou quelques bagages sur la 145", "tous les ans, on a en" dit-il, avant de conseiller de ne pas surcharger les véhicules, "en particulier sur le toit". Il rappelle enfin qu'il faut évidemment respecter les limitations de vitesse (110 km/h sur la RN145), mais aussi les distances de sécurité, et qu'il faut penser à faire des pauses: sur autoroute et sur 2X2 voies, un accident sur trois est dû à la fatigue.