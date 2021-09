Une journée sans voiture sur fond de colère des usagers de la route samedi à Limoges

"7 heures pour respirer. Le centre ville en toute liberté". Ce sont avec ces mots que la ville de Limoges communique cette année autour de la journée sans voiture qui a lieu ce samedi. Une journée rythmée par de nombreuses animations. Une ballade sur les pas de Saint Jacques de Compostelle au départ de la place Jourdan entre 10h et 11h30. Un spectacle de musique de rue avec des instruments à base d'objets recyclés à 11h place de la Motte et 15h rue de la Terrasse. Un jeu-enquête place de la Motte. Une sieste musicale entre 15h et 18h place des Bancs. Un pôle "écocitoyen" avec des ateliers et une exposition rue des Halles. Et un pôle "valorisation des déplacements doux" rue Jean-Jaurès et place de la République.

Le périmètre de la journée sans-voiture samedi à Limoges - © Ville de Limoges

Les déplacements doux qui sont au cœur de cette initiative alors qu'une grande partie de la ville va passer au 30 km/h début octobre, et que les collectivités locales ont tenté ces derniers mois de leur donner un peu plus de place en réservant certaines voix de circulation aux bus et aux cyclistes. Des aménagements qui en l'état actuel semblent faire l'unanimité contre eux. "C'est n'importe quoi. On ne sait plus où on en est. Les bus, les voitures, les vélos, les trottinettes, ça devient infernal. Le matin, il y a les bouchons. A l'embauche, à chaque fois c'est la galère. En plus, ça va être à 30 km/h. Les gens vont passer ailleurs" s'emporte Francis, au volant de son utilitaire dans le secteur de la place d'Aine.

C'est compétemment bordélique... A mon avis, c'est nul, c'est zéro !

Même les cyclistes ne s'y retrouvent pas. "C'est compétemment bordélique. Je m'adresse à la mairie de Limoges. A mon avis, c'est nul, c'est zéro ! C'est mal fait. A Royan, c'est très bien organisé mais ici, c'est un vrai bordel" estime David, sur son vélo à la campagne comme à la ville. Des cyclistes qui ont aussi du mal avec le manque de continuité de ces aménagements temporaires qui commencent à durer. "Il aurait fallu que ce soit sur toute la ville. Là, il n'y a que des bouts de piste. Après, ça s'arrête. Parfois, les voitures viennent sur les pistes. Elles ne font pas gaffe" explique Laurianne, une étudiante pour qui le vélo est le mode de transport numéro 1 à Limoges. Une ville où les intentions de faire mieux sont là, mais où le chantier des mobilités douces reste énorme.