C'est la promesse de 5000 véhicules par jour en moins dans la commune : la déviation de Malemort a ouvert

Les premières voitures et les premiers camions ont emprunté la déviation de Malemort ce jeudi à midi. L'ouverture de cette route de 1,9 km est surtout un sacré changement pour la commune qui devrait du coup retrouver un peu d'air avec 5000 véhicules en moins par jour dans son centre bourg.

La déviation de Malemort est le plus gros chantier routier de ces dernières années en Corrèze avec un investissement total de 16 millions d'euros.

La déviation de Malemort est ouverte. Avec 6 mois d'avance. Il a fallu 20 mois de travaux pour réaliser la voie de 1,9 kilomètres qui relie les départementales 1089 et 921 dans le prolongement du contournement nord de Brive. De quoi en particulier desservir tout le sud de la Corrèze sans passer surtout par Malemort. Et ça ça change tout.

à lire aussi La déviation de Malemort ouvrira fin avril 2022 avec une prévision de trafic de 5000 véhicules par jour

"On va pouvoir respirer surtout" Colette, une riveraine

Car 5000 véhicules sont attendus tous les jours sur la déviation, dont 10 % de camions. Ce qui en fait donc autant de moins qui circuleront dans Malemort, qui en compte 12 000 actuellement, fait remarquer le maire Laurent Darthou. "C'est un nouveau souffle pour la commune". Les riverains l'ont déjà bien compris qui étaient plusieurs ce jeudi à être venus assister à l'ouverture de la voie comme Colette : "on a les camions qui passent devant la maison. Donc nous on est très contents. On en pouvoir respirer surtout".

Un réaménagement du bourg

Le maire veut d'ailleurs profiter de ce nouveau souffle pour redonner de la place dans Malemort aux déplacements doux, comme le vélo, la marche. "La commune va proposer dès cet été un réaménagement complet du cœur du bourg qui va laisser la part belle aux piétons et aux vélos." Les berges de la Corrèze seront également concernées.