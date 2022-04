"C'est la voiture d'hier, de demain" : le retrofit' transforme les vieilles voitures thermiques en électriques

Alors que les prix de l'essence augmente, c'est la solution pour garder votre voiture à essences mais sans plus consommer aucun carburant. Cette technologie s'appelle le retrofit'. Elle permet de transformer les véhicules thermiques en électrique. Une solution écologique qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Pour présenter ces voitures au grand public, une des entreprises spécialisée dans le rétrofit, Rev Mobilities, fait un tour de France avec ses véhicules. Après Cannes lundi 25 avril, ils étaient à Nice mardi 26 avril place Garibaldi.

De l'extérieur rien ne change, il faut ouvrir le capot pour voir la différence. Plus de moteur thermique, ni de réservoir de ligne d'échappement. Ils sont remplacés par un système de batteries, un nouveau moteur et tout un système électrique. Le véhicule est donc entièrement électrique et ne consomme plus de carburant.

Le prix de l'opération varie en fonction des véhicules mais pour une vieille voiture de collection il faut compter environ 15 000 euros. Un coût en partie amorti par les nombreuses aides de l'Etat et des collectivités.

L'entreprise réalise des retrofit sur des vieux véhicules, des utilitaires ou des bus © Radio France - Manon Derdevet

"C'est une belle solution car le retrofit' c'est la moitié d'un véhicule neuf", explique Arnaud Pigounides est le président de Rev mobilities. "C'est des économies, c'est de l'écologie. C'est une super solution, notamment pour les zones à faible émissions. C'est la voiture d'hier, de demain", assure-t-il.

Une nouvelle vie pour les vieilles voitures

Une nouvelle vie pour ces véhicules. Avec le nouveau système elles peuvent continuer à rouler pendant une quinzaine d'année. L'entreprise a déjà testé sa technologie sur des vieilles voitures, des véhicules utilitaires mais aussi des bus.

Le rétrofit intéresse aussi les collectivités. "On a une orientation extrêmement puissante dans le domaine de changement vers l'électrique", promet Louis Négre est le président délégué de la métropole Nice Côte d'Azur. "Dès lors que le modèle économique est stable, il y aura des rétrofit oui", promet-il.

Tout le monde pourra bientôt en profiter. D'ici 2024 le retrofit sera disponible pour les tous les particulier chez Rev mobilities. En attendant les français vont pouvoir découvrir ces prototypes lors d'un tour partout en France. Prochaine étape Monaco le 27 avril avant Marseille, Toulouse, Bordeaux ou encore Rennes. Un grand tour qui prendra fin à Lyon les 23 et 24 juin prochain.