"C'est le bazar" : de gros bouchons dans le centre-ville de Laval avec le nouveau plan de circulation

Grosse pagaille ce lundi aux heures de pointes dans le centre-ville de Laval avec le nouveau plan de circulation lié aux travaux de la place du 11-Novembre. Le pont Aristide Briand étant passé en sens unique, le trafic pour passer la Mayenne de la rive gauche à la rive droite s'est reporté sur le pont de l'Europe, avec de gros bouchons sur le quai Béatrix de Gâvre, lui aussi en sens unique.

"C'est le bordel, s'exclame Jérôme, franchement, c'est trop compliqué, j'ai doublé mon temps de trajet ce matin. Bon après, c'est le temps de se mettre en place mais trois quarts d'heure pour venir de Saint-Berthevin, ça commence à faire."

Le nouveau plan de circulation du centre-ville de Laval © Radio France - Ville de Laval/Marcellin Robine

Ce nouveau plan de circulation inquiète de nombreux commerçants. "On va bien voir, on va aviser, explique Jérôme Serizay qui tient le tabac presse L'Europe qui donne sur la place du 11-Novembre. Que voulez vous, ce n'est pas nous qui commandons. On verra bien dans une semaine comment ça va se passer. Il faut que les gens s'habituent."

Geoffrey Begon, l'adjoint au maire de Laval en charge des mobilités urbaines s'attendait de son côté à ses perturbations. "Il faut le temps maintenant que les usagers prennent leurs marques, qu'ils modifient leur itinéraire en conséquence quand c'est possible, quand ils vont en réalité autre part que dans le centre-ville. Quant aux autres, on va avoir tout un travail à conduire pour moduler les temps de feux par exemple ou de la signalétique."

Des panneaux supplémentaires vont être installés d'ici jeudi pour mieux guider les automobilistes. La durée de certains feux pourrait également changer la semaine prochaine.