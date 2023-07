"C'est le chaos" : les riverains et commerçants de Nancy Thermal excédés par les travaux

Décidément, les travaux autour du secteur de Nancy Thermal n'en finissent pas. Après la rue Jeanne d'Arc et celle du Maréchal Juin pour la création de pistes cyclable, le chantier du tram s'impose sur une partie de l'avenue du Général Leclerc. Les barrières ont été posées le 9 mai devant la boulangerie de Nathalie Lalonde. Les marteaux piqueurs sont arrivés quelques semaines plus tard. "On a des clients, tous les jours, qui nous disent qu'ils ont fait l'effort de venir chez moi, que c'était très compliqué et qu'ils ne sont pas prêts de revenir."

Baisse de la fréquentation

Elle constate évidemment une baisse de la fréquentation, "entre moins dix et moins cinq pour cent". Mais c'est surtout très aléatoire. "Un jour on manque de produits, le lendemain on fait plus mais on jette, les week-ends on sent qu'il y a un gros rattrapage. En revanche en semaine on travaille un jour sur deux, voire un jour sur trois." Des commerçants désorientés, tout comme les automobilistes. "C'est le chaos, lance un livreur garé à contre-sens. Vous avez une route coupée la veille, le lendemain ils rouvrent, on s'adapte." A ses côtés, le gérant du relai colis acquiesce. Il doit jouer les agents de circulation pour guider les conducteurs.

Des tranchées sont creusées le long de l'avenue du général Leclerc à Nancy. © Radio France - Marie Roussel

"On comprend rien du tout : les gens sont perdus, les riverains sont perdus, nos clients sont perdus. Tout le monde galère." Ces reproches sont remontés directement à la métropole, qui a déployé des médiateurs pour des tournées hebdomadaires dans le quartier. "Ils sont gentils, ils viennent nous voir pour nous dire qu'on a une application avec un Flash Code pour avoir les informations pour la veille pour le lendemain, voire le lendemain pour la veille", grince une commerçante.

Les élus se sont engagés à indemniser les commerçants les plus touchés. Cette promesse rend Gilles Chiavus, gérant de la brasserie Montplaisir, perplexe. "Lors de la dernière réunion, personne n'était capable de nous dire quoi que ce soit, sauf qu'ils étaient déjà en retard sur les travaux. On a demandé les budgets alloués aux indemnités des commerçants, on n'a pas su nous répondre." Les travaux sur cette artère sont censés se terminer en décembre.