C'est le dernier samedi classé rouge par Bison Futé sur les routes de Touraine

Pour la dernière fois de l'été, Bison Futé voit rouge ce samedi sur les autoroutes de Touraine. L'A10 sera très chargée dans le sens des retours toute la journée mais surtout entre midi et 20h. Des bouchons devraient se former entre Poitiers et le sud de Tours.

Indre-et-Loire, France

Une bonne semaine avant la rentrée scolaire, vous serez très nombreux à prendre le chemin des retours de vacances. En Touraine, c'est le dernier samedi classé rouge par Bison Futé. Les principales difficultés sont attendues sur l'A 10 en direction du Nord, à partir de midi, jusqu'en soirée. Principalement entre Poitiers et le sud de Tours sans oublier la barrière de péage de Sorigny.

Déjà plus de 8 km de bouchons ce vendredi après-midi entre Sorigny et Veigné

Des bouchons, un trafic très dense et régulièrement, des coups de frein qui peuvent surprendre les automobilistes et provoquer des accidents en chaîne. Plus que jamais, respectez donc les distances de sécurité.

Ayez une conduite apaisée. Après un bouchon, ça ne sert à rien d'accélérer quand ça redémarre puisque derrière il va falloir refreiner fortement. Augmentez aussi les distances de sécurité pour se garder cette capacité de réagir et d'absorber le ralentissement brutal qui va suivre", Capitaine Hubert Courville, commandant de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière.

Pour ces journées de fort trafic, les automobilistes doivent redoubler de vigilance. Plus que jamais, les distracteurs de conduite sont à bannir. Téléphone au volant, réglage du GPS en route... Tout cet environnement présent dans le véhicule qui va détourner l'attention du conducteur. Avec la vitesse et les conduites addictives ( alcool et drogue ), les distracteurs de conduite sont la principale cause d'accident sur la route.