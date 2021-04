Entre les voitures, les vélos et les trottinettes, le syndicat FO du personnel de la Tam dénonce importante hausse de l'insécurité sur les voies du tram à Montpellier notamment dans le secteur Saint-Éloi.

"C’est le Far West", le syndicat FO dénonce une explosion de l’insécurité sur les voies du tram à Montpellier

Le phénomène n'est pas nouveau. Les voitures, vélos ou les trottinettes circulent parfois sur les voies du tramway dans Montpellier. Mais le syndicat Force Ouvrière du personnel de la Tam, le réseau de transport dans la métropole, constate une explosion des mauvais comportements depuis le début de la pandémie de Covid-19 puisque "les mobilités douces se sont multipliées avec un pourcentage assez élevé." Les secteurs Saint-Éloi et celui du Stade Philippidès sont particulièrement pointés du doigt là où circule la ligne 1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

FO dénonce le "Far-West"

"L'autre jour nous avons encore eu un camion embourbé dans les voies au niveau du stade Philippidès. Quand nous avons regardé les caméras, on s'est aperçu qu'il roulait sur les rails depuis Saint-Éloi", raconte Laurent Murcia. Le secrétaire Force Ouvrière du personnel de la Tam évoque le quotidien compliqué des conducteurs de tramway sur le réseau, "et les nouvelles pistes cyclables d'arrangent rien puisqu'elles modifient le sens de circulation de certains axes, ça devient un peu le "far west"".

"Pour ne pas attendre aux entrées de Montpellier certains automobilistes, livreurs ou camions empruntent les plateformes du tram pour remonter les rues", Laurent Murcia

L'alerte est également lancé par le syndicat sur l'état de santé des conducteurs de tramway puisque cette insécurité vient d'ajouter "à tous ceux qui ne respectent pas les feux rouges, les stop ou qui insultent en permanence nos agents". Le secrétaire Force Ouvrière du personnel de la Tam parle d'un climat de stress pour les conducteurs. Il appelle à davantage de contrôle des policiers et l'installation de fosses pour éviter aux véhicules de rouler sur les voies comme au Corum ou devant la gare Saint-Roch.