C'est le retour de l'opération Mai à vélo dans les rues de Tours

Mardi 2 mai au matin, avait lieu une séance clapping sur le pont Wilson à Tours. Le collectif cycliste 37 était présent pour applaudir ceux qui ont choisi le vélo pour se déplacer, dans le cadre de l'opération Mai a vélo. Une multitude d'évènements est prévue tout au long du mois pour mettre le vélo dans le quotidien des Tourangeaux.

ⓘ Publicité

"Le meilleur conseil que je peux donner aux automobilistes, c'est de passer au vélo car déjà, ils seront plus souriants. Quand on se promène, on va au travail à vélo, on voit et entend les oiseaux et on décompresse", précise Adrien Pitault, co-président du collectif cycliste 37, invité de France Bleu Touraine qui précise que des efforts restent à faire pour que les vélos circulent partout à Tours, "même si des efforts ont été faits par la nouvelle municipalité, comme le pont Wilson, la rue d'Entraigues, réservés aux vélos", ajoute-t-il.