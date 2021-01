C'est le train qui tient la corde pour améliorer l'accès à l'aéroport de Nantes-Atlantique

Invité de France Bleu Loire Océan ce vendredi matin à propos de la fin de la concertation sur les nouvelles lignes de tramway, le vice-président de Nantes métropole en charge des transports publics, Bertrand Affilé, annonce que c'est l'option train qui devrait être choisie pour améliorer l'accès à l'aéroport de Nantes-Atlantique.

Dans cette concertation, beaucoup d'internautes s'interrogent : pourquoi est-ce qu'il n'est pas prévu de prolonger la ligne 3 du tramway pour l'amener jusqu'à l'aéroport mais aussi à la zone d'activités qui se trouve juste à côté avec, notamment, l'usine Airbus.

Trop compliqué et pas assez efficace

"C'est une question de bon sens, en fait", répond Bertrand Affilé, le vice-président de la métropole en charge des transports publics. "Il y a un peu plus de deux kilomètres entre l'arrêt Neustrie et l'aéroport. Mais il faut passer le périphérique, pour ça il faudrait construire un ouvrage. Et on serait ensuite à 45 minutes de Commerce. Il faudrait ensuite prendre une correspondance pour aller jusqu'à la gare. Ce qui ferait _entre 53 et 55 minutes pour faire gare-aéroport_. Ce qui n'est pas du tout performant".

Privilégier la desserte ferroviaire

C'est donc une autre option qui devrait être privilégiée au terme de l'étude commandée par la métropole et la Région et dont les résultats doivent être rendus publics dans les prochains jours. "Celle de privilégier une desserte ferroviaire", annonce Bertrand Affilé, "en créant donc une halte ferroviaire au niveau de l'aéroport, ce qui sera très utile pour les habitants du sud-ouest du département qui auront une connexion directe avec l'aéroport en train, et puis un bus à haut niveau de service (comme le Busway, avec une voie propre) sur la route de Pornic pour rejoindre le centre-ville." Les lignes de bus qui existent déjà seront aussi conservées.

