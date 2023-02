C'est parti pour la 3e tranche de ViaRhôna / Méditerranée à Vélo entre Bellegarde et Saint-Gilles

Un grand pas pour les cyclistes ! Les élus de la CCBTA (communauté de communes de Beaucaire Terre d'Argence) actent le plan de financement prévisionnel du tronçon de ViaRhôna / Méditerranée à Vélo entre Bellegarde et Saint-Gilles, soit 15,4 km de pistes cyclables le long du canal du Rhône à Sète. C’est le 3e et dernier tronçon qui sera réalisé par la CCBTA en coopération avec la mairie de Saint-Gilles, VNF et le Conseil Départemental du Gard.

Lancement des travaux fin 2023

Le coût estimé de cette opération est de 2,88 M€ HT avec des subventions Feder (Région AURA) : 308 000 €, de la Région Occitanie : 288 512,50 € , de l’Etat : 600 000 €, de la CNR : 246 050 €, du Conseil départemental du Gard : 721 281,25 €.

Ce dernier tronçon devrait être terminé courant 2024, pour porter le projet à 41,5 km de pistes cyclables.

"C’est une belle opération qui permettra d’aller d’Uzès jusqu’à la mer en vélo en passant par la Terre d’Argence ! », se réjouit Juan Martinez, Président de la CCBTA (communiqué).

Pour rappel, un premier tronçon de 11,5 km entre Beaucaire et Bellegarde a été finalisé en 2022 le long du canal du Rhône à Sète, un deuxième est en cours de finalisation entre Beaucaire et Fourques, le long du Rhône sur 14,6 km (les travaux menés par la CCBTA se termineront au printemps 2023).