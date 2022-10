C'est parti pour le chantier de rénovation de la digue de Saint-Benoit-du-Sault !

"Cet ouvrage a été conçu il y a deux cent ans... Autant dire que ce n'était pas prévu pour la circulation des poids-lourds" annonce d'emblée Christophe Courtemanche, le directeur départemental en charge des routes de l'Indre.

Depuis la fuite de la retenue d'eau au pied de Saint-Benoit-du-Sault, en 2017, la question de la réfection de la digue se posait, de plus en plus prégnante. Le chantier a enfin démarré en septembre. La digue, qui mesure une soixantaine de mètres de long pour douze mètres de haut à son point culminant, retenait les eaux du lac sous le prieuré, à l'entrée de la ville. "Il s'agit de réaliser une soixantaine de micropieux et de couler dessus une dalle béton pour que les charges de la route soient retransmises directement sur le massif granitique et ne sollicitent plus les maçonneries de la digue" détaille Christophe Courtemanche.

Pas de changement de physionomie

Mais que les amoureux de Saint Benoit, classé parmi les plus beaux villages de France, se rassurent. La physionomie de l'entrée de ville ne sera pas modifiée. "On applique des techniques nouvelles mais on garde l'aspect historique et tous les parements demeurent. La présentation sera la même. Par contre, il n'y aura plus de nids de poule ! " promet Christophe Brec, le maire de Saint-Benoit-du-Sault.

L'étape suivante sera la remise en eau de l'étang, alimenté par le Portefeuille. Ce sera pour l'été 2023. Au total, le chantier devrait couter 2,5 millions et demi d'euros.