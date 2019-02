C'est parti pour les travaux du Tram T2 à Nîmes

D'ici les fêtes de fin d'année, à Nîmes, la première moitié de la future ligne de tram-bus T2 devrait entrer en service, entre la gare de Feuchères et le CHU. Une petite année pour créer 11 kilomètres et demi de ligne nouvelle, des travaux d'un montant de 45 millions d'euros.

Nîmes, France

Les nouveaux bus de 24 mètres au fonctionnement gaz-électrique devraient parcourir d'ici la fin de l'année les 11 kilomètres et demi de la nouvelle ligne T2, le président de Nîmes Métropole s'y est engagé. Ce tronçon qui ira de la gare Feuchères au CHU est la première moitié de cette nouvelle ligne T2. Le second tronçon, gare de Feuchères à Paloma sera réalisé ensuite, en 2020.

Une année de travaux et une circulation qui sera parfois compliquée Copier

Des travaux qui vont modifier la circulation, des rétrécissements de voie par exemple, une rue sera même partiellement coupée, la rue du Cirque Romain, de la fin mars à la mi-avril, le temps d'abattre des maisons. Le maître d'œuvre promet que les entreprises seront à l'écoute des riverains et usagers pour adapter/modifier les chantiers si besoin. La Métropole met en place une plate-forme dédiée au chantier du tram-bus T2 à partir de son site internet.

Un site internet est spécifiquement créé pour ce chantier. Yvan Lauchaud, président de Nîmes Métropole Copier

Autre changement important, la disparition des passerelles Bassano et Méliès au-dessus de la Nationale 106 entre Pissevin et le CHU. Deux passages pour piétons, protégés par des feux tricolores, seront créés avant que ces passerelles ne soient démolies en avril. Cette Nationale 106 est un axe routier important qui, d'ici quelques années et l'arrivée du contournement nord, devrait être transformé en boulevard urbain à l'image de l'actuel périphérique nîmois.

La Nationale 106 sera bientôt un boulevard urbain dit Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole Copier