C'est parti pour neuf mois de travaux sur le pont de Canet

Des travaux importants démarrent ce lundi sur le pont de Canet (Hérault) qui passe au dessus du fleuve Hérault et permet de rejoindre Clermont-L'Hérault. Il y a trois ans un câble de ce pont a lâché, des travaux provisoires avaient été réalisés en urgence pour que le pont ne s'effondre pas. Cette fois ce sont les travaux définitifs qui démarrent. Ils vont durer neuf mois et impacter la circulation.

Pont fermé la nuit

Jusqu'à fin décembre, impossible de passer sur le pont la nuit entre 20h et 6h du matin y compris pour les vélos et les piétons. Une déviation est mise en place par Paulhan pour rejoindre Clermont-L'Hérault. La journée la circulation est alternée avec des feux tricolores mais attention interdite aux véhicules de plus de 12 tonnes, d'une largeur supérieure à 2,35 m et une hauteur dépassant 2,60 m. Des portiques métalliques et des chicanes en béton de chaque côté du pont empêchent ces véhicules de passer.

A partir de janvier et jusqu'au mois de juin le pont ne sera plus fermé la nuit, il sera en circulation alternée tout le temps mais les camions de plus de 12 tonnes resteront interdits.

Rappelons que 10 000 véhicules empruntent chaque jour ce pont de Canet, il faut donc s'attendre à des bouchons. Les commerçants du village craignent eux, qu'il y ait moins de passage et donc moins de chiffre d'affaire.

Ces travaux financés par le Département vont coûter trois millions d'euros.