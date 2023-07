C'est parti pour quinze mois de travaux sur la ligne Bourges/Montluçon

Quatre-vingt-cinq millions d'euros vont être investis par les conseils régionaux Rhone-Alpes (35 millions) et Centre Val-de-Loire (50 millions). Les trains frêt, eux, pourront continuer de circuler pour ne pas mettre en péril certaines entreprises. C'est ce qui explique d'ailleurs la durée de ces travaux qui dureront quinze mois. L'objectif est de stopper la dégradation de la voie qui s'aggrave depuis 2017 avec de nombreuses limitations de vitesses à 40 km/ actuellement : " On va rénover les rails, la voie et le balast sur certains tronçons, détaille Karima Khadir, responsable du pôle maitrise d'ouvrage à SNCF réseau. Sur d'autres, on va remplacer les traverses. On va vraiment intervenir en fonction de l'état de l'infrastructure. L'objectif est de réduire de manière très significative les limitations de vitesse qui vont être quasiment supprimées, à l'exception de deux qui persisteront à la marge et qui seront traitées ultérieurement (ndlr : notamment dans le secteur de Saint-Florent-sur-Cher). On veut revenir à un service qui soit équivalent à celui de 2020." Sans travaux, la ligne aurait été suspendue en 2024. Il fallait donc agir.

L'objectif est de rouler au moins à 110 km/h presque partout, voire 140 km/h sur la double voie.. Pour Codérail, l'association d'usagers de la ligne, c'est très loin d'être suffisant. On est loin d'une modernisation de la ligne, pour Daniel Coffin, secrétaire de l'association : " Une véritable modernisation, ça serait de mettre en double voie, de mettre l'électrification, de changer complétement les apapreils de voie, le système de cantonnement, qui va rester ce qu'il est, totalement obsolète. On a peur qu'il tombe en panne tous les soirs parce qu'on n'a rien pour le remplacer. Et bien sûr, cela doit s'accompagner d'une réduction beaucoup plus importante des temps de trajet. Vous mettiez 2H53 pour aller de Montluçon à Paris, en 1998. Là, malgré ces travaux, on sera toujours à 3H20, voire 3H40. On se demande d'ailleurs où sont passés les trente millions qui manquent. Au départ, il avait été annoncé un montant de de 115 millions d'euros de travaux." La Sncf a mis en place un numéro pour renseigner les voyageurs sur les perturbations liées à ces travaux : 0806 70 33 33