C'est parti pour six semaines de concertation sur les trains dans les Hauts-de-France

Amiens, France

C'est parti pour six semaines de consultation et de concertation autour du train régional dans les Hauts-de-France. A partir de ce mardi et jusqu'au trois juin prochain, le Conseil Régional donne la parole aux usagers dans le cadre des comités du TER qui rassemblent aussi les élus locaux et la SNCF.

La Région est l'autorité organisatrice du TER et convie donc les acteurs du rail à ces comités faits aussi pour présenter l'actualité du TER dans les Hauts-de-France et les spécificités des différentes lignes du réseau.

Quatre réunions en Picardie

Plusieurs rendez-vous sont donc organisés à travers toute la grande région. Quatre concernent la Picardie, à Beauvais, Laon, Amiens et Creil.