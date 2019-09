C'est parti pour un mois de travaux sur la RN 145

Des travaux sont en cours sur la RN 145. Ils vont durer plus d'un mois pour réparer la chaussée.

Les travaux se feront au niveau de l'échangeur 44 "Parsac" et 45 'Pierre Blanche"

Creuse, France

C'est parti pour un mois de travaux sur la RN145. Ils se font à hauteur des échangeurs n°44 "Parsac" et n°45 "Pierre Blanche" dans le sens Montluçon-Guéret. La circulation sera perturbée jusqu'au 31 octobre.

Circulation modifiée

Il faut remplacer la première couche de la chaussée très abîmée. 6 à 8 cm de bitume doivent être rabotés sur plus de 6 kilomètres. Un nouvel enrobé sera posé, avant de faire le marquage au sol. C'est pourquoi la circulation se fera uniquement sur la voie de droite jusqu'au lundi 7 octobre puis elle sera complètement basculée sur la voie opposée. La vitesse sera limitée entre 70 et 90 km/h sur 8 kilomètres.

Travaux sur le rond-point de la Croisière

D'autres travaux moins importants sont en cours sur le rond-point de la Croisière à la Souterraine. Les fissures dans la chaussée doivent être colmatées. Ce mardi et mercredi, pendant la journée, le rond-point est fermé dans les deux sens de circulation. Mais il est possible d'y passer la nuit. Une déviation est mise en place par l'A20. Les poids-lourds doivent obligatoirement passer par Razès et les voitures par Bessines-sur-Gartempe.

Travaux sur la sortie Guéret-Ouest

Des travaux de mises aux normes et d'assainissement sont aussi effectués surla bretelle n°49 "Guéret-Ouest, Saint Sulpice-le-Guérétois jusqu'à vendredi 4 octobre dans le sens Guéret-Bellac. On circule sur une voie jusqu'à vendredi. La bretelle sera complètement fermée de 8 heures à 17 heures ce mercredi 2 octobre.