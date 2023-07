C'est reparti pour sept mois de travaux "pas prévus" sur le pont des Andelys

Le Département de l'Eure pensait en avoir fini avec les travaux du pont suspendu des Andelys, mais lors de la troisième phase du chantier, "lorsqu'on a poussé l'étude, on s'est aperçu que les poutres de rigidité étaient altérées" explique Thierry Plouvier, le vice-président en charge des routes.

ⓘ Publicité

Thierry Plouvier examine les poutres de rigidité qui doivent être renforcées © Radio France - Laurent Philippot

Les poutres de rigidité, situées de part et d'autre du tablier du pont et servant au maintien et à la stabilité de l'ouvrage vont être renforcées, "pour lui donner un peu d'élasticité" avance Yves Dulouard, le responsable du pôle technique et gestion de la route du Département de l'Eure.

loading

En rose, les poutres, les suspentes et les garde-corps qui vont rénovés. Le pont sera repeint en gris à la fin du chantier - Département de l'Eure

Un chantier à 2.650.000 euros qui se rajoutent aux 3.750.000 euros des trois phases précédentes, mais une quatrième phase absolument nécessaire pour éviter que "le pont se déforme" estime l'élu et garantir la sécurité des usagers, poids lourds, véhicules légers et piétons. Mis en service en 1947, le pont suspendu des Andelys n'était pas prévu pour supporter un trafic quotidien de 4700 véhicules dont 500 poids-lourds.

loading

Des restrictions de circulation

Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera interdite aux poids-lourds qui devront emprunter le pont de Courcelles-sur-Seine. Un détour de vingt-cinq minutes dont les betteraviers, qui se rendent chez Saint Louis Sucre à Étrépagny, estiment le coût à 600.000 euros pour la durée de la campagne. Les véhicules légers et les piétons eux seront interdits d'accès pendant neuf jours en sept mois. Le reste du temps, la circulation sur le pont de 146 mètres se fera en alternance. "Cela va engendrer quelques difficultés" concède le conseil départemental et maire des Andelys Frédéric Duché, "qu'on a essayées de réduire au maximum avec les services du Département avec une fermeture de trois jours en début de chantier pour régler les suspentes et mettre en place l'échafaudage".

La déviation mise en place par le pont de Courcelles-sur-Seine - Département de l'Eure

La fermeture totale du pont, qui aurait permis le réduire le temps des travaux, n'était pas envisageable en raison des conséquences économiques. Dans le secteur, on trouve Saint Louis Sucre, le cimentier Lafarge et un EHPAD sur l'autre rive aux Trois Lacs : "Il y a beaucoup de salariés qui habitent Les Andelys et tous les jours, c'est impactant pour eux" souligne le maire de la commune Joris Bénier qui met aussi en avant l'activité touristique "avec la Seine à vélo qui se développe. Il faut que le tourisme soit préservé et que le pont puisse accueillir cette nouvelle clientèle".

Le calendrier du chantier

Du 31 juillet au 7 août 2023, mise en place de la signalisation de déviation, pas d’impact sur la circulation sur le pont.

Les 7, 8 et 9 août 2023, le pont sera fermé à tous les véhicules 24h/24 , pour le pesage des suspentes avant travaux.

, pour le pesage des suspentes avant travaux. À partir du 16 août, début des travaux. Du 16 au 18 août, le pont sera fermé à tous les véhicules 24h/24, pour la mise en place de l'alternat et des portiques pour restreindre la circulation des poids-lourds.

pour la mise en place de l'alternat et des portiques pour restreindre la circulation des poids-lourds. Du 21 août 2023 au 25 février 2024, circulation alternée pour les véhicules légers uniquement. Les poids-lourds seront invités à emprunter une déviation , la même mise en place pour les trois premières phases du chantier.

, la même mise en place pour les trois premières phases du chantier. Du 28 février au 1er mars 2024, fermeture du pont à tous les véhicules, pour la dépose de la signalisation chantier et des portiques.