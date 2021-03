"C'est un peu comme si votre enfant quittait la maison", confie le premier pilote de l'A380

Claude Lelaie a été directeur des essais en vol et directeur de la sécurité des vols chez Airbus. Il a piloté l'Airbus A380 lors du tout premier vol du superjumbo le 27 avril 2005. Seize ans après, Claude Lelaie est l'invité de France Bleu Occitanie ce 18 mars, alors que le tout dernier des 251 A380 produits en Haute-Garonne a quitté le France direction Hambourg pour être peint aux couleurs d'Emirates.

Un appareil très plébiscité mais finalement peu acheté

Avec émotion, l'ancien pilote d'essai s'est souvenu de ce vol inaugural de 2005 et de l'épopée A380. "Le jour J, je n'étais pas stressé mais c'est vrai qu'on voulait savoir si le train d'atterrissage allait rentrer. C'était la seule mauvaise surprise possible, c'est ce qui est arrivé", confie Claude Lelaie. "Et on a dû s'adapter ce jour-là!". Claude Lelaie rappelle l'enthousiasme qui caractérisait le programme A380, notamment auprès des Américains. "Mais au final aucune compagnie américaine ne l'a commandé", pour résumer ce qui fût surtout pour Airbus son plus gros échec commercial.

L'A380 a la particularité d'être plutôt silencieux pour sa taille, "comme l'A350, l'héritier de l'A380", souligne le spécialiste. L'avenir pour Claude Lelaie ? L'A321 bien sûr, les monocouloirs de petite capacité capables de faire des liaisons transatlantiques. L'avion "vert" a pour le moment encore trop d'inconnues. Et gare au spectre de l'A380 : "on peut réaliser une prouesse technique et une échec commercial".

Claude Lelaie est retraité d'Airbus depuis 2011. Il a écrit Les essais en vol de l'A380paru en avril 2019.