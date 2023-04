"C'est un peu la honte", l'Île de France à la traîne sur les parkings vélo

Le compte n'y est pas. C'est le constat dressé par le collectif Vélo Île de France en matière de places de stationnement. La loi d'orientation des mobilités (LOM) avait pourtant fixé la feuille de route : 46.500 nouvelles places d'ici la fin 2023. Selon un premier bilan, publié samedi 15 avril, seul un tiers de cet objectif sera atteint en Île de France. Ce résultat est encore plus maigre dans les gares parisiennes où 18% seulement des objectifs sont tenus à ce jour.

ⓘ Publicité

A ce stade, "c'est un peu la honte", tacle Louis Belenfant, le directeur du collectif Vélo Île de France. Cette fédération d'association de cyclistes réalise régulièrement des recensements sur les infrastructures dédiées au vélo. Leur constat est sans appel : "Il n'y a jamais eu autant de cyclistes à Paris et pourtant il n'y a toujours pas de grande vélostation comme on peut en voir dans les pays nordiques", détaille Louis Belenfant.

loading

Multiplier les arceaux

Évidemment, le tableau n'est pas tout noir. De nombreux stationnements pour vélo sont en projets. D'ici un an et demi, 6.350 places devraient être créées. "Mais il faut faire encore plus et plus vite", appuie Louis Belenfant. Pour cela, il recommande de changer de méthode en ne privilégiant plus les garages fermés mais en misant plus largement sur de simples arceaux.

Même s'ils sont moins sécurisant pour le vélo, leur simplicité d'installation et leur coût plus faible pourrait aider à rattraper le retard, selon le collectif Vélo IDF . "On le voit, ça marche très bien aussi avec des arceaux. Je pense notamment à la gare de Vincennes où il y a chaque jours des centaines de cyclistes qui viennent y prendre le RER et y laissent leur vélo".

loading