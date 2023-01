"C'est une déclaration de guerre" : les riverains de l'aéroport de Bordeaux prêts à descendre dans la rue

C'est un document, signé le 21 décembre dernier, qui met le feu aux poudres. La préfecture a approuvé le nouveau plan de plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Il prévoit 122.000 vols par an d'ici 2025, largement au-dessus du record de 2019. 84 000 avions étaient passés par l'aéroport cette année-là.

"C'est une déclaration de guerre" déclare l'association eysino-haillanaise de défense contre les nuisances de l'aéroport (AEHDCNA), qui estime que la situation se détériore pour les riverains du site. Elle appelle à manifester le 18 mars prochain, au rond-point de l'aéroport. Le cortège s'élancera ensuite vers les halls d'embarquement A et B.

"On méprise notre santé"

"[Ces 120.000 vols par an], c'est un rythme qui n'est pas du tout soutenable pour la santé de tous les habitants, affirme Alexandre, riverain de l'aéroport à Eysines. Aujourd'hui, le pire c'est la nuit. Un ou deux avions dans la nuit, ça vous réveille. Vous avez du mal à vous rendormir et après vous êtes fatigués. On sait que le manque de sommeil augmente les risques de problèmes cardiovasculaires. On est assez inquiet et on a l'impression que la santé des riverains ne compte pas du tout."

"Les gens sont complètement irrités par le fait que l'on ne considère pas réellement les nuisances que l'on subit, assure Christine Bost, la maire d'Eyzines. Lorsqu'on voit que tout est organisé pour préparer une croissance du trafic aérien, ça nourrit une forte inquiétude." L'élue veut donc mobiliser le plus haut sommet de l'état pour agir sur la question. Elle compte envoyer des courriers aux ministres de la Transition écologique, des Transports et de la Santé pour les alerter sur la situation.

Un nouveau PPBE et une interdiction des vols de nuit

De son côté, l'AEHDCNA réclame aujourd'hui l'annulation et la révision du PPBE signé en décembre. Elle continue également de se battre pour l'interdiction des vols de nuit entre 23h et 6h du matin, et la sauvegarde de la piste sécante. Cette seconde piste, orientée différemment, accueille seulement 7 % du trafic de l'aéroport. L'association aimerait qu'elle soit plus utilisée pour réduire les nuisances sur Eysines, Le Haillan et Saint-Jean-d'Illac.

Des revendications qui seront portées le 18 mars prochain. L'association espère mobiliser massivement pour envoyer un signal clair aux gestionnaires de l'aéroport. "Les gens sont excédés. Il y a du mécontentement, prévient Pierre Arnal, le vice-président de l'association qui tient à avertir la direction de l'aéroport et les pouvoirs publics. Il faut que dans toutes vos réflexions, vous ayez dans un coin de votre tête les riverains. Cette manifestation sera bon enfant. Mais la prochaine, s'il y a en une autre, il y aura blocage de rond-point et l'aéroport sera à l'arrêt pour une journée. "