"C'est utile pour revoir les bases" : 80 motards suivent un stage de sécurité routière à Pompey

"J'ai mon permis depuis six ans, ça fait du bien de revoir un peu les bases de la conduite, et de se mettre à jour". Jean-Luc vient de terminer la première partie de ce stage de formation à la sécurité routière à moto, proposé samedi 21 mai par la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Pompey. Pendant une heure et demie, avec trois autres motards, ils ont sillonné les routes de l'agglomération de Nancy sous l'œil attentif d'un gendarme formateur.

"On a revu les trajectoires de sécurité, comment se pencher dans les virages, comment adapter sa conduite à la route", glisse Stéphanie. "En moto, le danger vient surtout des automobilistes. On doit être doublement vigilant". Elle s'est blessée récemment dans une chute à moto. Cette session lui permet aussi de reprendre confiance en douceur. L'après-midi est consacré à des ateliers sur l'équipement, le gonflage des pneus et la mécanique. Au total, quelques 80 motards ont suivi la journée, encadrés par des gendarmes, des policiers et des agents des douanes.

"La moto se démocratise"

L'an dernier, les motards ont représenté 12% des tués sur les routes de Meurthe-et-Moselle, alors qu'ils ne forment que 2% des usagers de la route. Cette année 2022, deux d'entre eux ont déjà perdu la vie dans le département.

"Avec ces stages, on essaie de pallier la méconnaissance en matière de sécurité et d'équipement", détaille Jean-Michel Vincent, chargé de mission deux-roues en Meurthe-et-Moselle, et coordinateur du stage. "La moto se démocratise, il y a de plus en plus de motards sur les routes, on essaye donc d'agir là-dessus. Et un motard c'est aussi parfois un automobiliste. En rappelant les consignes de sécurité, on leur permet d'être plus attentif au volant d'une voiture". De nouvelles sessions gratuites et ouvertes à tous seront organisées d'ici 2023.