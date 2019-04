C.Velo Box : un nouveau garage à vélo à la gare de Clermont-Ferrand

Le vélo a pris une place très importante à Clermont-Ferrand. Réunis ce mercredi matin, les acteurs locaux ont voulu réaffirmer cette volonté en inaugurant un nouveau garage à vélo. "Mais ce n'est pas qu'un simple garage à vélo" explique Fabrice Villegier, responsable commercial C.Vélo à la gare de Clermont-Ferrand. Ce local, appelé C.Velo Box, est totalement sécurisé. "Avec cet abonnement, vous avez une place définie et une carte qui permet d'actionner le contrôle d'accès. A l’intérieur, il y a des emplacements en hauteur pour les vélos les plus légers, et en bas qui seront pour les plus lourds, généralement les vélos électriques."

Chaque vélo aura son espace approprié. Il faudra une carte d'abonnement pour y accéder. © Radio France - Mickaël Chailloux

124 vélos électriques en plus dans le parc C.Vélo

Pour François Rage, le président du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération Clermontoise), ce type d'espace permet de développer le vélo individuel. "Nous avons initié ce développement avec C.Vélo, amplifié avec la location de vélos électriques. Maintenant, on s'attaque aux vélos individuels."

"Objectif : avoir un nombre de trajets en vélo bien plus considérable qu'aujourd'hui" - François Rage, président du SMTC

Pourtant, le nombre d'utilisateurs de vélos en libre-service n'a jamais été aussi élevé. On est passé de 1 000 clients de C.Vélo en avril 2018 à 11 800 aujourd'hui. Près de 30 000 trajets sont enregistrés chaque mois. Pour le mois de mars, les premiers chiffres font même état de 50 000 voyages. Le service C.Vélo se porte donc bien, mais le président du SMTC se veut prudent. "Il faut se stabiliser, explique-t-il. _Cela passe par l'embauche de personnes supplémentaires pour réapprovisionner les stations_, mais aussi d'un atelier d'insertion pour s'occuper de l'entretien des vélos."

Au rayon nouveautés pour conforter le niveau de service de C.Velo, le SMTC prévoit l'achat de 124 vélos électriques supplémentaires, qui viendront compléter les 170 existants. Cette annonce fera l'objet d'une délibération qui devrait être votée en conseil syndical ce jeudi.

Les places seront numérotées © Radio France - Mickaël Chailloux

Des efforts à faire sur les pistes cyclables

Cet abri sécurisé a coûté 300 000 euros. Il est subventionné à 60% par des fonds européens. Mais il s'inscrit aussi dans le plan d'actions du schéma cyclable métropolitain, qui prévoit 31 millions d'euros d'investissements sur dix ans. Cela doit aussi permettre d'effectuer un gros travail sur les pistes cyclables. Pour cette année 2019, la métropole investira près 1,9 millions d'euros sur ce secteur. "C'est, en une année, dix fois plus que le précédent budget" estime le président de Clermont Auvergne Métropole Olivier Bianchi. Un bel effort salué par Serge Fabbro, président de l'association Vélo Cité 63 : "On a du retard, ça a été rappelé. Mais ce retard est en train d'être comblé" précise-t-il, estimant, par ailleurs, que ce nouveau local sécurisé est un point positif.

Inauguration de la C.Vélo Box à la gare de Clermont-Ferrand.



En attendant, 250 arceaux de vélos seront installés dans les parking souterrains de la ville prochainement.