"Ca allait vite par rapport aux autres" : les usagers se souviennent des premiers TGV

"Avant, je me souviens des premiers TGV qui circulaient : ils étaient oranges", se remémore Jacky, valise au pied, en train de patienter dans le hall de la gare Montparnasse. "Ils faisaient la ligne Paris-Lyon, qui allait ensuite sur Genève, il y a trente-quarante ans." Effectivement, cela fait maintenant quatre décennies que les trains grandes vitesses roulent sur les voies de chemin de fer françaises.

Et la première fois que Nicole a pris le TGV, c'était justement à bord de la ligne Paris-Lyon. "Ca allait vite, par rapport aux autres, on gagnait une bonne heure quand même !" Aujourd'hui, elle se dirige vers Tarbes : un trajet d'environ cinq heures et demie. "Ca s'est bien amélioré grâce au TGV, on aurait pu mettre dix heures presque sinon !"

"On prenait le train de nuit"

Un peu plus loin, Hubert se souvient aussi des premières rames de lignes grandes vitesses : "Il y avait moins de rigueur dans l'emplacement des passagers, déjà, aujourd'hui, on sait exactement où se placer. Il y avait plus d'espace dans les trains par contre." Et il salue lui aussi le gain de temps considérable.

Malgré la vitesse, le trajet est un peu long pour Joëlle. Cette habitante du Finistère patiente entre deux trains : elle revient de la Côte d'Azur, le trajet lui prendra au total toute la journée. Il y a plus de 40 ans, sans lignes à grande vitesse, les solutions étaient limitées : "On dormait à Paris si je me souviens bien, ou alors on prenait le train de nuit !"

A l'évocation du TGV, Christine ricane un peu : cette voyageuse rentre chez elle, à Toulouse. Or, pour rejoindre sa ville depuis Paris, il n'y a pas de ligne grande vitesse : il faut prendre un Intercité à Bordeaux. "Pour nous, ça n'a absolument rien changé."