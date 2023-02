"Ça arrive de tous les côtés", à Bordeaux la cohabitation compliquée entre usagers de la route

C'est un classement qui n'est pas très glorieux pour Bordeaux. Juste après Paris, la capitale girondine est la 2e ville la plus embouteillée de France selon un classement du système de GPS TomTom. La ville apparait aussi comme étant l'une des plus favorables aux cyclistes selon le site Leko. D'ailleurs la part de cyclistes a doublé en cinq ans dans la métropole.

La cohabitation est de plus en plus compliquée pour Philippe qui pédale quartier Nansouty depuis 60 ans. "C'est dangereux le vélo ici. Je vais doucement, je regarde des deux côtés. Il faut faire attention aux voitures, aux planches, aux trottinettes, ça arrive de tous les côtés", explique-t-il. Delphine prend le vélo régulièrement jusqu'au centre-ville. "Je pense qu'il n'y a pas assez de pistes cyclable, ça pose parfois problème pour aller d'un point à un autre, ça peut être dangereux d'utiliser des pistes qui ne sont pas là pour ça."

"On a tous l'impression qu'on va avoir un accident quand on fait son trajet"

A l'association Vélo-Cité, Benoit Gillot recense les remontées des cyclistes : "Bordeaux pourrait être l'une des villes les plus cyclables du monde sans problèmes. C'est plat, c'est joli, il fait beau. Mais les gens nous disent qu'ils ne sont pas à l'aise, qu'ils ont peur. On a tous l'impression qu'on va avoir un accident quand on fait son trajet, ce qui est grave sur la pratique parce que on ne peut pas accepter tous les jours de se demander ce qu'il va nous arriver. Il faut qu'on soit serein sur son trajet", détaille-t-il.

La municipalité a augmenté la part de pistes cyclables de 8% entre 2020 et 2022. Plusieurs projets sont dans les cartons pour continuer de donner une plus large place aux cyclistes, comme la réaménagement de la rue Galin, du Boulevard Joliot-Curie ou des quais de la Garonne. Mais tous ces aménagements manquent de cohérence pour l'élu d'opposition à la mairie et président de Bordeaux Ensemble Nicolas Florian. "Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas un schéma de circulation. Un jour on met en sens unique telle rue. Un jour on la condamne. Un jour on fait une piste cyclable. Il n'y a pas de plan d'ensemble, de stratégie. On ne sait toujours pas si à la ville de Bordeaux on est sur une logique du partage de la rue avec les différents usages ou si on est sur une logique de réserver un certains nombre d'axes, de voies pour telle ou telle pratique."