Ca bouchonne à l'arrêt de bus Médiathèque de Sète

Les chauffeurs de bus sètois de la ligne 1 râlent. Depuis que le trottoir a été élargi devant l'arrêt Médiathèque, des bouchons se forment régulièrement derrière eux, faute de place suffisante pour doubler.

Pas contents, les conducteurs de bus de la ligne 1à Sète ! Ils montent au créneau pour dénoncer le nouvel aménagement de l'arrêt Médiathèque, rue Gabriel Péri. Pour faciliter l'accessibilité aux handicapés, les services de la Communauté d'Agglomération en charge des transports ont élargi le trottoir. Un peu trop selon eux : le temps qu'ils chargent les clients, un bouchon se crée derrière le bus. Et certains automobilistes s'énervent.

"Il y a quelques jours, il y a une dame qui est sortie en furie de sa voiture en disant qu'elle avait un petit à amener et qu'il fallait qu'on se bouge de là...Quand on va arriver en été , les gens vont s'énerver pour un oui ou pour un non"