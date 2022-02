Opération barrage filtrant sur le pont de L'Île-Bouchard, ce jeudi après-midi. Une vingtaine d'habitants du Bouchardais, membres du collectif citoyen des deux rives, ont fait signer une pétition aux automobilistes, demandant la création d'une déviation de la ville et du village voisin de Tavant.

"Ça devient infernal" : les habitants et élus du Bouchardais mobilisés pour réclamer une déviation

"Bonjour, une petite signature pour la pétition et le pont Tavant-Île-Bouchard ?". Sur le pont de L'Île-Bouchard, tous les automobilistes ou presque acceptent et signent. Habitants du Bouchardais, chauffeurs de poids-lourds ou exploitants agricoles, tous espèrent la création d'une déviation de la ville et du village voisin de Tavant. Une vingtaine de membres du Collectif citoyen des Deux Rives, créé ce week-end, se sont ainsi mobilisés ce jeudi après-midi dans une opération barrage filtrant.

360 poids lourds dans L'Île-Bouchard et Tavant au quotidien

Une mobilisation, soutenue par élus locaux, pour dénoncer l'inaction dans ce dossier vieux de plus de quarante ans ! Depuis les années 1970, il est question de cette déviation de la D760, pour décharger les bourgs de L'Île-Bouchard et de Tavant. Mais rien n'est encore fait. Le collectif a donc lancé une pétition, qui atteint en trois jours plus de 1.300 signatures en ligne et sur papier.

"Ça devient vraiment infernal. A chaque fois qu'un camion passe, ma maison tremble. On a déjà changé deux fois la faïence de cuisine parce qu'elle se fissure. Les cadres qu'on accroche tombent", décrit Sophie, habitante de Tavant. Le village de moins de 300 âmes est traversé par la départementale, très fréquentée. Environ 360 poids lourds y transitent chaque jour. Sans compter les voitures, les cars scolaires et les engins agricoles.

Au quotidien, de nombreux véhicules passent sur cette D760 via L'Île-Bouchard et Tavant, notamment 360 poids lourds. © Radio France - Chloé Martin

Une circulation dangereuse

"Quand je circule avec une moissonneuse agricole, il faut bloquer chaque entrée du bourg et faire un convoi exceptionnel. On ne passe pas à deux dans la rue", témoigne Baptiste Dupin, céréalier installé à Tavant. Malgré l'étroitesse de la route, il est obligé de se rendre régulièrement de l'autre côté de la Vienne et n'a d'autre choix que de traverser le centre-ville de L'Île-Bouchard. "A chaque bout des ponts, il y a une pente douce. Avec les remorques, c'est aussi dangereux."

Dans le Bouchardais, tous se souviennent d'ailleurs du camion qui a renversé ses bottes de paille en plein milieu du pont en 2016, coupant la circulation. "Trois minutes avant, il y a avait des enfants qui traversaient", se souvient l'exploitant agricole. Heureusement, il n'y a jamais eu d'accidents mortels. "On n'en est pas à l'abri. Il y a quand même les écoles primaires sur l'île. Les enfants sortent aux mêmes heures d'affluence des poids lourds. Il ne s'agirait pas qu'un enfant échappe à la vigilance de ses parents", pointe Anne Fagu, exploitante à Sazilly et à l'origine du collectif et de la pétition.

Dans l'attente d'une décision de la préfète d'Indre-et-Loire

Sans parler de la vétusté des ponts, pas conçus initialement pour un tel trafic. "Le jour où le pont sera interdit aux poids lourds sans qu'il n'y ait de déviation, ça posera problème", estime Baptiste Dupin. L'Île-Bouchard est en effet au carrefour de Tours, Sainte-Maure-de-Touraine, Chinon et Loches.

"Ça fait quarante ans qu'on nous parle de ce projet, beaucoup d'argent du contribuable y a été investi, certains travaux déjà commencés. On veut que ça se réalise enfin !", résume Hervé Desbourdes, viticulteur installé à Panzoult. Les membres du collectif espèrent maintenant une réponse de la préfète d'Indre-et-Loire, pour que le dossier soit enfin tranché.