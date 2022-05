"Ça fait 50 ans qu'on l'attendait" : Jean et Louisette découvrent le nouveau métro à la mairie d'Aubervilliers

"T'as pas pris ton appareil photo ?" Louisette veut à tout prix immortaliser ce moment historique mais son mari, Jean a oublié l'appareil à la maison. Peu importe, ce jour restera gravé dans leur mémoire c'est sûr.

"Un jour historique" pour Aubervilliers

"J'ai 89 ans et il y a 70 ans mes parents me disaient déjà 'à Aubervilliers, il y aura le métro un jour' et voilà aujourd'hui, je suis là pour l'inauguration de ce prolongement de la ligne 12", raconte fièrement Jean. Cet ancien employé de l'Aérospatiale à La Courneuve ne voulait pas manquer ce rendez-vous pour rien au monde.

Le couple s'est installé sur des chaises pliantes, apportées spécialement pour l'occasion, devant la bouche de métro de la place de la mairie. "On attend les premiers voyageurs qui vont sortir", explique Louisette. Leur fille, Marie-Françoise tenait à être présente elle aussi. "Déjà dans les années 70, mon grand-père qui était venu d'Italie me parlait du métro à Aubervilliers, mon père aussi attendait". Pour cette retraitée, ancienne employée de la Sécurité sociale, ce nouveau tronçon lui permettra de rejoindre plus facilement et rapidement la capitale pour ses sorties culturelles.

"Ça y est, ça arrive !". Les premiers passagers de la première rame qui arrive à métro Aubervilliers sortent de la bouche de métro avec quelques minutes de retard sous les yeux brillants de Louisette et Jean. Elle est en déambulateur, lui marche avec une canne : trop compliqué de descendre sur le quai, à 22 mètres de profondeur, cette fois-ci mais "on a vu le métro, c'était le principal", assure Jean. "Après avec l'ascenseur, on pourra se permettre de descendre et on verra où on ira".

40.000 voyageurs supplémentaires attendus

Le prolongement de la ligne 12 du métro a été réalisé sur deux kilomètres vers le nord de Paris, avec les deux nouvelles stations Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers. Il a été inauguré avec quatre ans et demi de retard et après dix années de travaux. Ce nouveau tronçon permettra aux habitants du centre-ville de rejoindre le centre de la capitale en 20 minutes. Il doit attirer 40.000 voyageurs supplémentaires chaque jour, selon la RATP. Le projet, financé par l'État et la région (91,7%) et par le département de la Seine-Saint-Denis (8,3%) a coûté 243,6 millions d'euros.