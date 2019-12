Ca gaze entre Châteauroux et Bourges

Bourges, France

C'est donc le premier autocar GNV (gaz naturel véhicule) mis en service dans la région Centre Val de Loire. Il est financé par le conseil régional et STI Centre (la filiale de la Ratp qui exploite les lignes régionales). Il faut savoir qu'une trentaine de bus au gaz roulent déjà dans Bourges (dans un bus, il y a des places debout et pas dans un autocar où tous les passagers doivent être assis), mais c'est le premier autocar alors que la technique date déjà d'une vingtaine d'années.

François Bonneau, président de la région Centre Val de Loire © Radio France - Michel Benoit

Les prémices d'une toute nouvelle volonté régionale. Le conseil régional interdira tout nouvel autocar diesel sur ses lignes à partir de 2028. L'investissement dans ces autocars GNV reste un effort puisqu'il y a un réel surcoût, le prix du gain environnemental : " Il y a un surcoût de l'ordre de 50.000 euros à l'achat par rapport à un autocar diesel, indique Pierre Luciani, directeur de STI Centre. Il n'y a pas de gain économique à l'usage. Le gain est complètement environnemental. Un véhicule GNV n'émet presque pas d'oxyde d'azote, ni de particules fines. C'est cela qui est appréciable. Si un moment, on veut amorcer la transition énergétique, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, on s'est dit, on y va, d'autant que la technique est mature aujourd'hui."

STI Centre gère un parc de 300 autocars. © Radio France - Michel Benoit

Le conseil régional Centre Val de Loire qui associe les citoyens pour bâtir sa conférence environnementale avec des actions bien concrètes afin de lutter contre le réchauffement climatique : "Il faut que ces actions soient montées avec les territoires insiste Charles Fournier, vice-président de la région Centre Val de Loire, chargée de la transition écologique et citoyenne. On est en train de créer une banque régionale pour prêter de l'argent aux foyers qui souhaitent renforcer l'isolation thermique de leur habitation. Le bâtiment, c'est 45 % de la consommation d'énergie dans la région. On veut agir sur les transports, la production agricole, ne serait-ce que pour combattre la pollution de l'eau. On veut développer l'économie circulaire pour limiter nos déchets, et préserver les ressources de la terre. Toute l'économie devrait être circulaire. C'est compliqué, mais c'est un enjeu formidable."