Ça glisse sur les routes en Dordogne, carambolage à Château-l’Évêque

Comme annoncé par Météo France, ce vendredi matin, certaines routes de Dordogne sont verglacées. Un accident s'est produit à Château-l’Évêque en fin de nuit, une personne a été légèrement blessée selon les pompiers.

Météo France a placé la Dordogne en vigilance jaune "neige et verglas" ce vendredi matin. Des flocons sont tombés du côté de Jumilhac-le-Grand. De la neige peut rester sur les accotements dans le nord du département. Le verglas, lui, a fait son apparition en fin de nuit sur certaines routes. A 7h, les saleuses du conseil départemental étaient au travail du côté de Bergerac, Sarlat, Terrasson, Nontron, Ribérac, Le Bugue et même Périgueux. C'est surtout l'est du département qui semble concerné par le verglas.

Voici la liste des axes concernés selon le site inforoute24.fr

Bergerac - RD933 - D709 - D936E1

Sarlat - D704 - D47 -D703

Terrasson -6089 - D704 -D705

Périgueux - D6089 -D710 - D8 -D710E - D6021

Nontron - D939 - D675

Ribérac - D939 - D710

Le Bugue D710 - D47 - D45

Un peu avant 5h, un accident s'est produit à Château-l’Évêque, au nord de Périgueux, sur la D939. Dans des circonstances qui n'ont pas encore été précisées, trois voitures, deux utilitaires et un camion transportant de la viande sont entrés en collision. Les pompiers déploraient un blessé léger. La circulation était encore perturbée vers 7h30.