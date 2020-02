Ça roule ? Ça roule pas ? Vos transports en commun des Alpes-Maritime le jeudi 20 février 2020

Alpes-Maritimes, France

Nice

Les prévisions de circulation sur le réseau Lignes d'Azur avec quand même des lignes de bus qui devraient fonctionner normalement : 9, 22, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 706, Lignes Express 1, 2 et 3, Lignes Spécifiques K, T Gilette, 51C, 51D, SLV1, SLV2, SLV3, SLV4, SLV5, Cagnes-sur-Mer G, H, I, O, Q, T/Y, 510a, 510b, 510c et 510d, Lignes à la carte C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C10 et Haut-Pays.

Par contre AUCUN SERVICE sur les lignes suivantes :

Lignes de tramway 1, 2, et 3

Les lignes de bus 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 64, 87 et CADAM (Est et Semi direct).

C, E et P. Le service public de transport des personnes à mobilité réduite, Mobil’Azur.

Les agences commerciales Lignes d’Azur et tous les PARCAZUR (P+R) seront fermés.

Communauté d'agglomération Sophia Antipolis

Aucun bus urbain ne circulera durant toute la journée du jeudi 20 février 2020 sur le réseau EnvieBus

Les prévisions EnvieBus pour le jeudi 20 février 2020 - Capture d'écran site : envibus.fr

Le transport à la demande "Icilà" circulera normalement et les agences commerciales seront ouvertes.

Pour l'instant les réseaux de transports de Cannes (PalmBus), de Menton (ZestBus), de Grasse (Sillages) et les lignes Express Régionales ZOU n'annoncent PAS DE PERTURBATION ce jeudi 20 février 2020.

Les trains TER et Chemins de Fer de Provence

La SNCF communiquera mercredi 19 février en fin d'après-midi le plan de transport pour le jeudi 20 février 2020.

Le service Interurbain Chemins de Fer de Provence entre NICE et DIGNE sera assuré en totalité en autocar aux horaires habituels.

Les autocars stationneront devant la gare de Nice, les arrêts urbains suivants seront desservis : Colomars, St-Martin du Var, Plan du Var, Malaussène, Villars-sur-Var, Touët-sur-Var, Puget-Théniers, Entrevaux, Annot, St-André-les-Alpes, Moriez, Barrême et Digne-les-Bains.

Le Service urbain entre NICE et COLOMARS sera assuré par des navettes en train. Tous les arrêts de Nice à Colomars seront desservis.

Circulations en trains

Départs Nice –> Colomars : 06h55 – 08h05 – 09h25 – 11h40 – 15h25 – 16h15 – 17h33 – 18h35

Départs Colomars –> Nice : 07h27 – 08h35 – 10h13 – 12h05 – 15h49 – 17h07 – 18h05 – 19h05

Attention : St-Martin du Var (arrêt autocar Crédit Agricole) et Plan du Var (arrêt autocar).

Informations au 04 97 03 80 80